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Власти отвергли один способ использования замороженных денег нерезидентов
Власти отвергли один способ использования замороженных денег нерезидентов - 31.10.2024, ПРАЙМ
Власти отвергли один способ использования замороженных денег нерезидентов
Власти РФ не намерены прибегать к ресурсам на счетах типа "С", где находятся замороженные средства нерезидентов, чтобы "расторговать" фондовый рынок, указал... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T13:19+0300
2024-10-31T13:19+0300
2024-10-31T13:19+0300
банковские счета
эльвира набиуллина
минфин
нерезиденты
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Власти РФ не намерены прибегать к ресурсам на счетах типа "С", где находятся замороженные средства нерезидентов, чтобы "расторговать" фондовый рынок, указал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Много разговоров было по поводу использования активов, аккумулированных на счетах типа "С". На данный момент мы не собираемся использовать эти ценные бумаги для того, чтобы, как говорится, расторговать рынок", - отметил он на форуме по корпоративному управлению. дело не столько в том, что власти не желают развивать эту сферу деятельности, а в геополитических сложностях. Прямой связи с финансовым рынком тут нет, добавил чиновник. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что ресурсы на счетах типа "С" не могут быть надежным источником инвестиций в российскую экономику и далеко не факт, что их стоит использовать подобным образом.
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банковские счета, эльвира набиуллина, минфин, нерезиденты
банковские счета, Эльвира Набиуллина, Минфин, нерезиденты
Власти отвергли один способ использования замороженных денег нерезидентов
Минфин: власти РФ не намерены "расторговывать" рынок за счет счетов типа "С"
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Власти РФ не намерены прибегать к ресурсам на счетах типа "С", где находятся замороженные средства нерезидентов, чтобы "расторговать" фондовый рынок, указал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Много разговоров было по поводу использования активов, аккумулированных на счетах типа "С". На данный момент мы не собираемся использовать эти ценные бумаги для того, чтобы, как говорится, расторговать рынок", - отметил он на форуме по корпоративному управлению.
дело не столько в том, что власти не желают развивать эту сферу деятельности, а в геополитических сложностях. Прямой связи с финансовым рынком тут нет, добавил чиновник.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что ресурсы на счетах типа "С" не могут быть надежным источником инвестиций в российскую экономику и далеко не факт, что их стоит использовать подобным образом.