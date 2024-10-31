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СМИ рассказало о панике в НАТО из-за связей Венгрии с Россией
СМИ рассказало о панике в НАТО из-за связей Венгрии с Россией - 31.10.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказало о панике в НАТО из-за связей Венгрии с Россией
Североатлантический альянс близок к "точке кипения" из взаимоотношений России с Венгрией. Об этом пишет газета Politico. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T11:29+0300
2024-10-31T11:29+0300
2024-10-31T11:29+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс близок к "точке кипения" из взаимоотношений России с Венгрией. Об этом пишет газета Politico.В то же время издание упоминает раскол между странами альянса и Венгрией, который усугубился на фоне отказа Будапешта провести у себя встречу послов и военных атташе стран НАТО.Более того, государствам альянса "теплые" отношения Венгрии и России, из-за чего первая стала более проблемным для НАТО союзником. В то же время Будапешт препятствует введение антироссийских санкций.Издание упоминает, что в частности Североатлантический альянс беспокоится из-за того, что все страны альянса, в том числе Венгрия, имеют доступ к циркулирующим в объединении секретным и разведывательным данным. По их мнению, в случае дальнейшего развития отношений с Москвой, вопрос передачи данных НАТО Будапешту "может стать проблемой".
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россия, венгрия, нато
СМИ рассказало о панике в НАТО из-за связей Венгрии с Россией
Politico: НАТО близка к "точке кипения" из-за связей Венгрии с Россией
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Североатлантический альянс близок к "точке кипения" из взаимоотношений России с Венгрией. Об этом пишет газета Politico.
В то же время издание упоминает раскол между странами альянса и Венгрией, который усугубился на фоне отказа Будапешта провести у себя встречу послов и военных атташе стран НАТО.
Более того, государствам альянса "теплые" отношения Венгрии и России, из-за чего первая стала более проблемным для НАТО союзником. В то же время Будапешт препятствует введение антироссийских санкций.
Издание упоминает, что в частности Североатлантический альянс беспокоится из-за того, что все страны альянса, в том числе Венгрия, имеют доступ к циркулирующим в объединении секретным и разведывательным данным. По их мнению, в случае дальнейшего развития отношений с Москвой, вопрос передачи данных НАТО Будапешту "может стать проблемой".
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