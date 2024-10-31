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Эксперт рассказал о преимуществах торговли между Россией и Турцией

Эксперт рассказал о преимуществах торговли между Россией и Турцией - 31.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о преимуществах торговли между Россией и Турцией

Турции и России в условиях санкционного давления США необходимо проработать механизм, облегчающий обмены между национальными валютами, это снизит зависимость... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T08:28+0300

2024-10-31T08:28+0300

2024-10-31T08:29+0300

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АНКАРА, 31 окт – ПРАЙМ. Турции и России в условиях санкционного давления США необходимо проработать механизм, облегчающий обмены между национальными валютами, это снизит зависимость торговли от американского доллара, заявил РИА Новости источник на местном финансовом рынке, комментируя проблему курсовой разницы при экономических операциях двух стран. Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил беседе с агентством, что турецкие экспортеры столкнулись с проблемой курсовой разницы валют при торговле с Россией, центральным банкам двух стран можно было бы применить режим фиксированного обменного курса. "Необходим четко выработанный, законодательно подкрепленный механизм, способствующий координации действий банковских учреждений обеих стран. Механизм, который облегчит обмен валюты между турецкой лирой и российским рублем, что создаст благоприятные условия для предпринимателей и позволит укрепить экономические связи, снизить зависимость двусторонней торговли от доллара, который используется как инструмент политического давления. Учитывая, что на уровне лидеров высказана такая заинтересованность, думаю, что конкретные шаги в этом направлении не заставят себя долго ждать", - сказал собеседник агентства. В ходе переговоров лидеров Турции и РФ на полях саммита БРИКС в Казани президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства двух стран работают над решением проблем с банковскими транзакциями. Турция и Россия, как сообщил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице, ведут переговорный процесс по решению проблемы банковских переводов, не все детали стороны предпочитают разглашать. Финансовая система Турции из-за страха санкций слишком тщательно проверяет транзакции с РФ, даже если речь о неподсанкционных контрагентах, жалобы поступают от обеих сторон, заявил на минувшей неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек. Доллар действительно используется в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил ранее президент России Владимир Путин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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россия, турция, торговля, расчеты в нацвалютах, доллар