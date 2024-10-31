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Операция "Офис". Украинская преступная сеть нацелилась на россиян

Операция "Офис". Украинская преступная сеть нацелилась на россиян - 31.10.2024, ПРАЙМ

Операция "Офис". Украинская преступная сеть нацелилась на россиян

Украинская организованная преступность создала сеть мошеннических кол-центров для воровства средств у россиян, и часть этих денег направляется на поддержку ВСУ, | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T09:08+0300

2024-10-31T09:08+0300

2024-10-31T09:08+0300

мошенничество

мошенники

всу

украина

криминал

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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Украинская организованная преступность создала сеть мошеннических кол-центров для воровства средств у россиян, и часть этих денег направляется на поддержку ВСУ, пишет американское издание The Daily Beast.Так называемая операция "Офис" проводится в кол-центрах по всей Украине. Сотрудникам дают наушники с микрофоном, компьютерную программу и список телефонных номеров россиян. Операция является частью глобальной мошеннической схемы, действующей в Индии, Филиппинах и России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДо 24 февраля 2022 года мошенники действовали против западных стран и компаний из Евросоюза. С началом конфликта в России мошенники сосредоточились на российском гражданском населении. Жертвам звонят якобы из телефонной компании и требуют оплаты услуг, после чего опустошают их банковские счета.НПО "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" сообщает о тысячах мошеннических кол-центров на Украине. Преступники поддерживают военные усилия Киева, предоставляя помощь и участвуя в кибервойнах.Издание приводит пример работы таких мошенников. Стас, работающий в харьковском отделении, объясняет, что сначала звонит по номерам, представляясь оператором сотовой связи. Получив персональные данные, мошенники вносят их в закодированный чатбот в Telegram для сбора данных о недвижимости и банковских счетах. После этого мошенники могут снять все деньги со счетов жертв в России. Стас утверждает, что зарабатывает около 30 000 долларов в год, из которых отдает ВСУ половину. Другие участники операции также жертвуют часть заработка на нужды ВСУ.Что касается моральных аспектов, Стас не испытывает угрызений совести, называя жертв "абсолютными придурками".Другие участники операции видят в этом возможность свести концы с концами. Саша, участвовавший в операции зимой, считает работу скучной и также не испытывает сочувствия к жертвам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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мошенники, всу, украина, криминал