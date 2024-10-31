https://1prime.ru/20241031/ofis-852520221.html
Операция "Офис". Украинская преступная сеть нацелилась на россиян
Операция "Офис". Украинская преступная сеть нацелилась на россиян - 31.10.2024, ПРАЙМ
Операция "Офис". Украинская преступная сеть нацелилась на россиян
Украинская организованная преступность создала сеть мошеннических кол-центров для воровства средств у россиян, и часть этих денег направляется на поддержку ВСУ, | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T09:08+0300
2024-10-31T09:08+0300
2024-10-31T09:08+0300
мошенничество
мошенники
всу
украина
криминал
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_0:61:2805:1639_1920x0_80_0_0_740cafe4e72c646d79cb64e8e5bd11e3.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Украинская организованная преступность создала сеть мошеннических кол-центров для воровства средств у россиян, и часть этих денег направляется на поддержку ВСУ, пишет американское издание The Daily Beast.Так называемая операция "Офис" проводится в кол-центрах по всей Украине. Сотрудникам дают наушники с микрофоном, компьютерную программу и список телефонных номеров россиян. Операция является частью глобальной мошеннической схемы, действующей в Индии, Филиппинах и России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДо 24 февраля 2022 года мошенники действовали против западных стран и компаний из Евросоюза. С началом конфликта в России мошенники сосредоточились на российском гражданском населении. Жертвам звонят якобы из телефонной компании и требуют оплаты услуг, после чего опустошают их банковские счета.НПО "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" сообщает о тысячах мошеннических кол-центров на Украине. Преступники поддерживают военные усилия Киева, предоставляя помощь и участвуя в кибервойнах.Издание приводит пример работы таких мошенников. Стас, работающий в харьковском отделении, объясняет, что сначала звонит по номерам, представляясь оператором сотовой связи. Получив персональные данные, мошенники вносят их в закодированный чатбот в Telegram для сбора данных о недвижимости и банковских счетах. После этого мошенники могут снять все деньги со счетов жертв в России. Стас утверждает, что зарабатывает около 30 000 долларов в год, из которых отдает ВСУ половину. Другие участники операции также жертвуют часть заработка на нужды ВСУ.Что касается моральных аспектов, Стас не испытывает угрызений совести, называя жертв "абсолютными придурками".Другие участники операции видят в этом возможность свести концы с концами. Саша, участвовавший в операции зимой, считает работу скучной и также не испытывает сочувствия к жертвам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20241021/bank-852303486.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_2abe746c1f39e7128e74f859fd4f4ef5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенники, всу, украина, криминал
Мошенничество, мошенники, ВСУ, УКРАИНА, Криминал
Операция "Офис". Украинская преступная сеть нацелилась на россиян
Daily Beast: украинские мошенники помогают ВСУ, похищая деньги у россиян
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ.
Украинская организованная преступность создала сеть мошеннических кол-центров для воровства средств у россиян, и часть этих денег направляется на поддержку ВСУ, пишет американское издание The Daily Beast
.
Так называемая операция "Офис" проводится в кол-центрах по всей Украине. Сотрудникам дают наушники с микрофоном, компьютерную программу и список телефонных номеров россиян. Операция является частью глобальной мошеннической схемы, действующей в Индии, Филиппинах и России.
До 24 февраля 2022 года мошенники действовали против западных стран и компаний из Евросоюза. С началом конфликта в России мошенники сосредоточились на российском гражданском населении. Жертвам звонят якобы из телефонной компании и требуют оплаты услуг, после чего опустошают их банковские счета.
Банк России объяснил, как оспорить взятый мошенниками кредит
НПО "Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности" сообщает о тысячах мошеннических кол-центров на Украине. Преступники поддерживают военные усилия Киева, предоставляя помощь и участвуя в кибервойнах.
Издание приводит пример работы таких мошенников. Стас, работающий в харьковском отделении, объясняет, что сначала звонит по номерам, представляясь оператором сотовой связи. Получив персональные данные, мошенники вносят их в закодированный чатбот в Telegram для сбора данных о недвижимости и банковских счетах. После этого мошенники могут снять все деньги со счетов жертв в России. Стас утверждает, что зарабатывает около 30 000 долларов в год, из которых отдает ВСУ половину. Другие участники операции также жертвуют часть заработка на нужды ВСУ.
Что касается моральных аспектов, Стас не испытывает угрызений совести, называя жертв "абсолютными придурками".
Другие участники операции видят в этом возможность свести концы с концами. Саша, участвовавший в операции зимой, считает работу скучной и также не испытывает сочувствия к жертвам.