https://1prime.ru/20241031/ozon-852535368.html

Ozon отменяет постоплату для большинства товаров

Ozon отменяет постоплату для большинства товаров - 31.10.2024, ПРАЙМ

Ozon отменяет постоплату для большинства товаров

Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T22:22+0300

2024-10-31T22:22+0300

2024-10-31T22:38+0300

экономика

ozon

оплата

изменения

https://cdnn.1prime.ru/img/83296/61/832966153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8217f9c266d91180087ef739223bceb0.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые нуждаются в примерке, рассказали РИА Новости в компании. "Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой ... В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении", - сообщили в компании. Отмечается, что при покупке товаров из категории fashion клиенты используют постоплату вдвое чаще, чем для остальных категорий. По словам компании, большинство покупателей товаров других категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна. При этом пользователи маркетплейса, которые уже заказали товары с постоплатой по 31 октября включительно, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи.

https://1prime.ru/20241028/ozon-852464879.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ozon, оплата, изменения