https://1prime.ru/20241031/ozon-852535368.html
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров - 31.10.2024, ПРАЙМ
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров
Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T22:22+0300
2024-10-31T22:22+0300
2024-10-31T22:38+0300
экономика
ozon
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые нуждаются в примерке, рассказали РИА Новости в компании. "Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой ... В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении", - сообщили в компании. Отмечается, что при покупке товаров из категории fashion клиенты используют постоплату вдвое чаще, чем для остальных категорий. По словам компании, большинство покупателей товаров других категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна. При этом пользователи маркетплейса, которые уже заказали товары с постоплатой по 31 октября включительно, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи.
https://1prime.ru/20241028/ozon-852464879.html
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ozon, оплата, изменения
Экономика, Ozon, оплата, изменения
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров
Ozon с 1 ноября отменяет постоплату для всех товаров, кроме категории fashion
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые нуждаются в примерке, рассказали РИА Новости в компании.
"Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой ... В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении", - сообщили в компании.
Отмечается, что при покупке товаров из категории fashion клиенты используют постоплату вдвое чаще, чем для остальных категорий. По словам компании, большинство покупателей товаров других категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна.
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При этом пользователи маркетплейса, которые уже заказали товары с постоплатой по 31 октября включительно, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи.