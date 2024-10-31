Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241031/ozon-852535368.html
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров - 31.10.2024, ПРАЙМ
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров
Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T22:22+0300
2024-10-31T22:38+0300
экономика
ozon
оплата
изменения
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/61/832966153_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8217f9c266d91180087ef739223bceb0.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые нуждаются в примерке, рассказали РИА Новости в компании. "Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой ... В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении", - сообщили в компании. Отмечается, что при покупке товаров из категории fashion клиенты используют постоплату вдвое чаще, чем для остальных категорий. По словам компании, большинство покупателей товаров других категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна. При этом пользователи маркетплейса, которые уже заказали товары с постоплатой по 31 октября включительно, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи.
https://1prime.ru/20241028/ozon-852464879.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/61/832966153_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ae38c7c2019d95033b4f63de4c0357b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ozon, оплата, изменения
Экономика, Ozon, оплата, изменения
22:22 31.10.2024 (обновлено: 22:38 31.10.2024)
 
Ozon отменяет постоплату для большинства товаров

Ozon с 1 ноября отменяет постоплату для всех товаров, кроме категории fashion

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСлужба доставки Ozon
Служба доставки Ozon - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon с 1 ноября приостановит постоплату для большинства товаров, кроме категории fashion, куда входит одежда, обувь, аксессуары, ювелирные изделия и другие товары, которые нуждаются в примерке, рассказали РИА Новости в компании.
"Приняли решение оставить эту опцию в тех категориях, где она наиболее востребована клиентами. Оплатить при получении по-прежнему можно будет одежду, обувь, аксессуары и ювелирные изделия, а также другие товары, которые покупателю важно примерить (например, коньки или спортивную форму) или визуально оценить перед покупкой ... В остальных категориях с 1 ноября приостанавливаем опцию - заказ нужно будет оплатить при оформлении", - сообщили в компании.
Отмечается, что при покупке товаров из категории fashion клиенты используют постоплату вдвое чаще, чем для остальных категорий. По словам компании, большинство покупателей товаров других категорий не пользовались постоплатой, когда она была доступна.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Ozon запустит новый логистический комплекс с тысячами рабочих мест
28 октября, 11:06
При этом пользователи маркетплейса, которые уже заказали товары с постоплатой по 31 октября включительно, смогут оплатить их при получении в пунктах выдачи.
 
ЭкономикаOzonоплатаизменения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала