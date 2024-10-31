https://1prime.ru/20241031/peskov-852524967.html

В Кремле раскрыли, для чего на самом деле нужны "планы победы" Киева

В Кремле раскрыли, для чего на самом деле нужны "планы победы" Киева - 31.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле раскрыли, для чего на самом деле нужны "планы победы" Киева

Все "планы победы", которые предлагает украинский лидер Владимир Зеленский, сводятся к втягиванию западных государств в украинский конфликт. Об этом сообщил... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:22+0300

2024-10-31T12:22+0300

2024-10-31T12:22+0300

россия

украина

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Все "планы победы", которые предлагает украинский лидер Владимир Зеленский, сводятся к втягиванию западных государств в украинский конфликт. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что все киевские ухищрения имеют такую конечную цель."Судя по всему, все "планы мира", все "планы победы", секретные и не секретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это", - уточнил пресс-секретарь российского президента. Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.

https://1prime.ru/20241030/peskov-852506905.html

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков