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В Кремле раскрыли, для чего на самом деле нужны "планы победы" Киева
В Кремле раскрыли, для чего на самом деле нужны "планы победы" Киева - 31.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле раскрыли, для чего на самом деле нужны "планы победы" Киева
Все "планы победы", которые предлагает украинский лидер Владимир Зеленский, сводятся к втягиванию западных государств в украинский конфликт. Об этом сообщил... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:22+0300
2024-10-31T12:22+0300
2024-10-31T12:22+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Все "планы победы", которые предлагает украинский лидер Владимир Зеленский, сводятся к втягиванию западных государств в украинский конфликт. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что все киевские ухищрения имеют такую конечную цель."Судя по всему, все "планы мира", все "планы победы", секретные и не секретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это", - уточнил пресс-секретарь российского президента. Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
В Кремле раскрыли, для чего на самом деле нужны "планы победы" Киева
Песков: "планы победы" Киева сводятся к тому, чтобы втянуть в конфликт Запад
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Все "планы победы", которые предлагает украинский лидер Владимир Зеленский, сводятся к втягиванию западных государств в украинский конфликт. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также подчеркнул, что все киевские ухищрения имеют такую конечную цель.
"Судя по всему, все "планы мира", все "планы победы", секретные и не секретные, они все сводятся к тому, чтобы как можно скорее Киеву затянуть полностью в войну по уши страны Запада и узаконить это", - уточнил пресс-секретарь российского президента.
Ранее издание New York Times, ссылаясь на американских чиновников, написало, что пункт "мирного плана" Зеленского о "неядерном сдерживании" России подразумевал передачу Киеву дальнобойных ракет "Томагавк". При этом отмечается, что Зеленский просил оставить этот пункт в секрете и озвучивал его публично.
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