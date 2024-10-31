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Песков назвал прагматичной позицию США в отношении сделок с банками России
Песков назвал прагматичной позицию США в отношении сделок с банками России - 31.10.2024, ПРАЙМ
Песков назвал прагматичной позицию США в отношении сделок с банками России
Когда дело касается собственных интересов Вашингтона, он склонен занимать прагматичную позицию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:30+0300
2024-10-31T12:30+0300
2024-10-31T12:30+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Когда дело касается собственных интересов Вашингтона, он склонен занимать прагматичную позицию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал решение Штатов продлить разрешение на сделки с российскими банками. По его словам, США могут с легкостью поступиться введенными ограничениями, если это соответствует их интересам."Это обычная практика", - сказал Песков журналистам. Ранее 30 октября Вашингтон разрешил операции по сделкам, которые касаются энергетики, Банка России и российских коммерческих банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и Росбанка. Отмечается, что разрешение действует до 30 апреля 2025 года.В список входят такие кредитные организации, как "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, "Зенит", "Санкт-Петербург", а также НКЦ.
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россия, сша, санкции против рф
РОССИЯ, США, санкции против РФ
Песков назвал прагматичной позицию США в отношении сделок с банками России
Песков: США занимают прагматичную позицию, когда речь идет об их интересах
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Когда дело касается собственных интересов Вашингтона, он склонен занимать прагматичную позицию, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал решение Штатов продлить разрешение на сделки с российскими банками. По его словам, США могут с легкостью поступиться введенными ограничениями, если это соответствует их интересам.
"Это обычная практика", - сказал Песков журналистам.
Ранее 30 октября Вашингтон разрешил операции по сделкам, которые касаются энергетики, Банка России и российских коммерческих банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и Росбанка. Отмечается, что разрешение действует до 30 апреля 2025 года.
В список входят такие кредитные организации, как "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, ВЭБ, Росбанк, "Зенит", "Санкт-Петербург", а также НКЦ.
Минфин США ввел санкции против десятков российских граждан и организаций