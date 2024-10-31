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"Волны тепла". В "Фобосе" рассказали, какая погода ждет москвичей в ноябре
"Волны тепла". В "Фобосе" рассказали, какая погода ждет москвичей в ноябре - 31.10.2024, ПРАЙМ
"Волны тепла". В "Фобосе" рассказали, какая погода ждет москвичей в ноябре
В ноябре в Москве ожидаются волны тепла со слякотью и сыростью. Такой прогноз дал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T18:23+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В ноябре в Москве ожидаются волны тепла со слякотью и сыростью. Такой прогноз дал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец."В ноябре еще ожидаются волны тепла с характерной слякотной и сырой погодой", - предсказал синоптик. По его словам, из-за этих "волн" метеорологическая осень продлится как минимум до середины ноября. Но температура в ноябре будет на один-два градуса выше нормы, поэтому не исключается, что устойчивый снежный покров Москва получит лишь в конце ноября - начале декабря.При этом Тишковец отметил, что предстоящие выходные выдадутся холодными и снежными, однако после них метеорологическая зима с метелями и снегопадами не наступит.
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москва, погода, прогноз
"Волны тепла". В "Фобосе" рассказали, какая погода ждет москвичей в ноябре
"Фобос": "волны тепла" со со слякотной и сырой погодой ждут москвичей в ноябре
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В ноябре в Москве ожидаются волны тепла со слякотью и сыростью. Такой прогноз дал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ноябре еще ожидаются волны тепла с характерной слякотной и сырой погодой", - предсказал синоптик.
По его словам, из-за этих "волн" метеорологическая осень продлится как минимум до середины ноября. Но температура в ноябре будет на один-два градуса выше нормы, поэтому не исключается, что устойчивый снежный покров Москва получит лишь в конце ноября - начале декабря.
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При этом Тишковец отметил, что предстоящие выходные выдадутся холодными и снежными, однако после них метеорологическая зима с метелями и снегопадами не наступит.