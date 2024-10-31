https://1prime.ru/20241031/prognoz-852533936.html

Эксперты предсказали поведение рубля и рынка акций в ноябре

Эксперты предсказали поведение рубля и рынка акций в ноябре - 31.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты предсказали поведение рубля и рынка акций в ноябре

Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают незначительного снижения российского рынка акций за ноябрь и ослабления рубля к юаню, доллару и евро,... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T20:14+0300

2024-10-31T20:14+0300

2024-10-31T20:15+0300

экономика

рубль

российский рынок акций

прогноз

https://cdnn.1prime.ru/img/83335/28/833352848_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_d36d8ccc4f4b7a199a5f8fa38f178edf.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают незначительного снижения российского рынка акций за ноябрь и ослабления рубля к юаню, доллару и евро, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за следующий месяц на 0,2%, до 2554 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом за месяц поднимется в пределах 0,5 доллара, до 73,4 доллара за баррель, а курс евро на форексе останется около 1,085 доллара, инфляция за месяц составит 0,6%, а цена золота поднимется почти на 100 долларов за тройскую унцию - до 2829 долларов, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за ноябрь повысится на 12 копеек - до 13,7 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 33 копейки, до 97,38 рубля, евро - на 8 копеек, до 105,3 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. ДРАЙВЕРЫ РЫНКА "Цены на нефть ждут экономических и геополитических новостей, находясь в краткосрочной неопределенности. Конфликт на Ближнем Востоке далек от завершения, а Иран заявил о намерении ответить на последнюю атаку Израиля до президентских выборов в США, что предполагает возвращение геополитической премии в котировки. Поддержать цены также могли бы новости о расширении стимулирующих мер в Китае благодаря надеждам на ускорение спроса крупнейшего импортера "черного золота" в мире", - комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитал". В остальном среднесрочно покупателям в нефти пока непросто найти новые позитивные драйверы, несмотря на цикл смягчения политики крупнейших мировых центробанков, добавляет она. "В начале месяца состоится ряд важных событий. 4-8 ноября пройдет заседание всекитайского собрания народных представителей, 5 ноября - выборы в США, 6-7 ноября заседание ФРС, 12 ноября - встреча ОПЕК. Федрезерв, вероятнее всего, продолжит снижение процентных ставок шагом в 25 базисных пунктов, и это может улучшить общерыночный риск-аппетит, поддержать цены на нефть, опосредованно снизить давление на рубль", - отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "Решающим событием для мировых рынков в ноябре станут президентские выборы в США, назначенные на 5 ноября. Российский рынок может негативно отреагировать на победу демократической партии и Камалы Харрис, так как это может усилить давление на экономику России. Победа Дональда Трампа, напротив, будет сопровождаться поддержкой нефтяного сектора США, что может привести к снижению мировых цен на нефть, негативно сказавшись на доходах российского бюджета и стоимости акций российских нефтяных компаний", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Итоги выборов в США могут спровоцировать всплеск волатильности на рынках, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "В случае победы Трампа Китай, вероятно, увеличит объем бюджетного стимулирования экономики, что приведет к ослаблению юаня. ЕЦБ в ответ на слабость экономики еврозоны и ожидаемые трения может продолжить снижение ставки, невзирая на всплеск инфляции, что приведет к снижению курса евро. Золото останется бенефициаром роста глобальных рисков и продолжит расти к новым максимумам", - говорит он. РУБЛЬ СНИЗИТСЯ Российская валюта в ноябре будет демонстрировать умеренную слабость: по юаню вероятно движение в направлении 14 рублей, доллар может прощупывать значения на уровне 98-99 рублей, евро - 105-106 рублей, считает Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". "Среди факторов давления можно выделить внешнеторговый дисбаланс (предложение инвалют падает из-за сокращения экспорта в стоимостном и количественном выражениях, а спрос при этом растет по мере восстановления импортных потоков), высокие бюджетные расходы и острую геополитику. Дополнительно на рубль могут давить характерные для конца года тренды - повышение денежной ликвидности экономики (Минфину нужно успеть завершить расчеты по госзаказам), предновогодняя активизация спроса на покупку импортных товаров", - добавляет он. Вместе с тем, сдерживать ослабление рубля помогут высокие ставки, меры валютного контроля, считает Шепелев. "Важной переменной будет то, какая сумма ежедневных операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила будет установлена финансовыми властями на следующий месячный период. Под конец ноября российскую валюту может поддержать налоговый период", - добавляет он. Рубль сохраняет курс на постепенное ослабление, потенциал которого может быть ограничен ближайшими психологически важными значениями: 14 рублей за юань, 100 рублей за доллар и 110 рублей за евро, считает Кожухова. ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ "По нашим оценкам, сейчас наилучшая позиция для инвесторов - выжидательная. Индекс Мосбиржи вполне еще может опуститься ниже в район сильной поддержки (около 2500). На рынке ОФЗ пока не видим предпосылок для формирования разворотной модели, ожидаем тестирование все новых и новых ценовых минимумов. Фонды ликвидности либо вклады в банках, проценты по которым уже приближаются к 22-23%, видятся на данный момент наилучшей идеей", - комментирует Марина Никишова из банка "Зенит". "В ноябре 2024 года российский фондовый рынок, вероятно, останется под давлением жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка России и ожидания очередного повышения ключевой ставки в декабре. Данные Росстата по недельной инфляции показали её ускорение с 22 по 28 октября до 0,27% по сравнению с 0,2% неделей ранее, несмотря на недавнее ужесточение кредитных условий 25 октября. Возможно, крайнее повышение ставки ещё не успело повлиять на рост потребительских цен, что оставляет вероятность замедления инфляции в будущем", - рассказал Чернов. Привлекательных секторов в российской экономике на ноябрь не ожидается, если не случится разворот на фондовом рынке, о предпосылках к которому упомянуто выше, добавляет эксперт. "Октябрь принес российскому рынку снижение примерно на 10% по индексу Мосбиржи. Новые санкционные угрозы и рост ключевой ставки Банка России до 21% ухудшили сентимент в акциях, на фоне рыночной конъюнктуры увеличилась конкуренция со стороны долговых инструментов и вкладов. К тому же в конце месяца упали цены на нефть, реагируя на снижение риска эскалации на Ближнем Востоке", - отметил Шепелев. "ЦБ РФ на октябрьском заседании дал понять, что не устанавливает определенного лимита по росту ключевой ставки и намерен бороться с высокой инфляцией (для чего, впрочем, могут быть применены новые инструменты), не давая рынкам надежды на скорое смягчение монетарных условий. На этом фоне индекс Мосбиржи может опуститься ниже 2500 пунктов, но в то же время получить техническую поддержку при достижении новых локальных минимумов и приступить к восходящей коррекции", - отмечает Кожухова.

https://1prime.ru/20241030/aktsii-852513682.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рубль, российский рынок акций, прогноз