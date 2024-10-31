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Рубль и рынки: нервы накаляются - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Рубль и рынки: нервы накаляются
Рубль и рынки: нервы накаляются - 31.10.2024, ПРАЙМ
Рубль и рынки: нервы накаляются
В среду, 30 октября, по итогам дня валюты показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 96,99 рубля, евро/рубль – на 0,14%, до 105,44... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T08:25+0300
2024-10-31T08:25+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852519847.jpg?1730352350
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В среду, 30 октября, по итогам дня валюты показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 96,99 рубля, евро/рубль – на 0,14%, до 105,44 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,14%, до 13,60 рубля. Центральный банк России установил следующие официальные курсы валют на 31 октября: доллар США – 97,053 рубля., евро – 105,2211 рубля.Нацвалюта показала устойчивость на локальном рынке на фоне восстановления цен на нефть и снижения индекса доллара. Хотя больше уверен, что просто был пониженный спрос на валюту со стороны импортеров. Продавцы прошли уровень 97,20 рубля. что позволило им закрепиться ниже 97 рублей. На четверг и пятницу можно рассмотреть два целевых уровня: 96,35 рубля и 95,53 рубля. Если курс доллара снизится до 95,53 рубля. или преодолеет его, тогда отложится ослабление рубля до 98 рублей. На рынке быстро все меняется, поэтому для полной картины приходится мониторить несколько активов (нефть, индекс доллара, золото, облигации США, американские фондовые индексы).Нефтяные цены выросли до недельных максимумов на фоне благоприятного отчета EIA и спекуляций о том, что ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи нефти в декабре. Баррель Brent восстановился до 72,74 доллара. Если коррекция по доллару усилится, по нефти можно рассмотреть восстановление до 74 долларов.По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти уменьшились на 0,515 миллиона баррелей за прошлую неделю, хотя ожидалось их увеличение на 2,3 миллиона баррелей.Рынки также внимательно следят за геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Особое внимание привлекло предупреждение главы военного ведомства Израиля о возможном "очень жестком" ударе по Ирану в случае дальнейших ракетных атак.Индекс Мосбиржи вырос на 0,60%, до 2615,38 п., индекс РТС – на 0,89%, до 848,92 п. Индекс Мосбиржи восстановился, но движение больше похоже на коррекцию, и в четверг падение может продолжиться с новой силой. Повторюсь, что сейчас банки предлагают разместить деньги под 22-23% годовых без риска. Соответственно, желающих будет мало скупать подешевевшие акции. Следим за зоной 2500 - 2520. Если ключевая поддержка не устоит, то по акциям увидим новую волну распродаж.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Торги
08:25 31.10.2024
 

Рубль и рынки: нервы накаляются

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В среду, 30 октября, по итогам дня валюты показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,32%, до 96,99 рубля, евро/рубль – на 0,14%, до 105,44 рубля. Пара юань/рубль повысилась на 0,14%, до 13,60 рубля. Центральный банк России установил следующие официальные курсы валют на 31 октября: доллар США – 97,053 рубля., евро – 105,2211 рубля.
Нацвалюта показала устойчивость на локальном рынке на фоне восстановления цен на нефть и снижения индекса доллара. Хотя больше уверен, что просто был пониженный спрос на валюту со стороны импортеров. Продавцы прошли уровень 97,20 рубля. что позволило им закрепиться ниже 97 рублей. На четверг и пятницу можно рассмотреть два целевых уровня: 96,35 рубля и 95,53 рубля. Если курс доллара снизится до 95,53 рубля. или преодолеет его, тогда отложится ослабление рубля до 98 рублей. На рынке быстро все меняется, поэтому для полной картины приходится мониторить несколько активов (нефть, индекс доллара, золото, облигации США, американские фондовые индексы).
Нефтяные цены выросли до недельных максимумов на фоне благоприятного отчета EIA и спекуляций о том, что ОПЕК+ может отложить планы по увеличению добычи нефти в декабре. Баррель Brent восстановился до 72,74 доллара. Если коррекция по доллару усилится, по нефти можно рассмотреть восстановление до 74 долларов.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти уменьшились на 0,515 миллиона баррелей за прошлую неделю, хотя ожидалось их увеличение на 2,3 миллиона баррелей.
Рынки также внимательно следят за геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Особое внимание привлекло предупреждение главы военного ведомства Израиля о возможном "очень жестком" ударе по Ирану в случае дальнейших ракетных атак.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,60%, до 2615,38 п., индекс РТС – на 0,89%, до 848,92 п. Индекс Мосбиржи восстановился, но движение больше похоже на коррекцию, и в четверг падение может продолжиться с новой силой. Повторюсь, что сейчас банки предлагают разместить деньги под 22-23% годовых без риска. Соответственно, желающих будет мало скупать подешевевшие акции. Следим за зоной 2500 - 2520. Если ключевая поддержка не устоит, то по акциям увидим новую волну распродаж.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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