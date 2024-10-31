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Российский рынок акций в нерешительности

Российский рынок акций в нерешительности - 31.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций в нерешительности

Рынки консолидируются вблизи годовых минимумов. Индекс МосБиржи в среду показал рост на 0,6% до 2615,38 п., хотя и отступил от дневных максимумов. Индекс RGBI,... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T08:46+0300

2024-10-31T08:46+0300

2024-10-31T08:46+0300

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рынки консолидируются вблизи годовых минимумов. Индекс МосБиржи в среду показал рост на 0,6% до 2615,38 п., хотя и отступил от дневных максимумов. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, впервые с середины октября показал положительную динамику за день, повысившись на 0,32%. Валютный курс показал разнонаправленную динамику внутри дня. Период налоговых платежей в октябре не привел к выраженному укреплению национальной валюты, несмотря ожидавшийся рост поступлений нефтегазовых доходов. Минэкономразвития, в свою очередь, подтвердил актуальность прогноза 96 рублей за один доллар США на 2025 год.Котировки золота установили очередной исторический максимум. Спрос на золото в мире по итогам III квартала 2024 года вырос на 5% в годовом исчислении. Добыча на рудниках увеличилась на 6% за год и достигла новых рекордных квартальных показателей, а объемы добычи с начала года превзошли предыдущий максимум 2018 года. Основным фактором повышенного спроса на золото в III квартале выступают покупки биржевых фондов (ETF), в то время центральные банки стали менее активно покупать золото.Нефть подорожала на фоне сокращения коммерческих запасов нефти в США на 573 тысячи баррелей за неделю с окончанием 25 сентября 2024 года по сравнению с ростом запасов на 1,643 миллиона баррелей на предыдущей неделей. Цены на нефть находятся на сильном уровне поддержки, хотя волатильность на нефтяном рынке, вероятно, сохранится вплоть до президентских выборов в США.Инфляция в России с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,2% неделей ранее, годовая ускорилась до 8,57% с 8,46%.Акции сети клиник "Мать и Дитя" показали опережающую динамику на фоне новости о дивидендах. Компания допускает еще одну (третью по счету) выплату дивидендов в 2024 году. Ранее в этом году компания уже заплатила дивиденды за I квартал в размере 141 рубль на одну акцию, а затем еще 22 рубля. Мы позитивно оцениваем перспективы акций "Мать и Дитя", принимая во внимание сильные операционные результаты компании за III квартал: выручка выросла на 21,8% по сравнению с III кварталом 2023 года, сопоставимая выручка (LFL) повысилась на 17,7%. Чистая денежная позиция на 30 сентября 2024 года составила 3 578 миллионов рублей. Компания не только стабильно выплачивает дивиденды, но и инвестирует в развитие: в III квартале открылись три новых клиники и два медицинских центра.Событием дня сегодня станет публикация результатов Сбербанка за III квартал 2024 года по МСФО. Из отчета по РСБУ за сентябрь можно видеть, что и в текущих условиях компания продолжает наращивать кредитный портфель и зарабатывать прибыль. Между тем комиссионные доходы сокращаются второй месяц подряд, в то время как стоимость риска постепенно увеличивается, и повышение ключевой ставки может спровоцировать ее дальнейший рост. Сбербанк может показать темпы роста процентных доходов в годовом выражении, хотя темпы роста могли замедлиться.

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2024

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Иван Ефанов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851810451_0:334:2048:2382_100x100_80_0_0_ddb495da75f306930caf48f2e91a5de9.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги