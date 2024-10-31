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Российский рынок акций снижается в начале торгов 31 октября
Российский рынок акций снижается в начале торгов 31 октября - 31.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций снижается в начале торгов 31 октября
Российский рынок акций в начале последней торговой сессии месяца падает более чем на 1,5%, следует из данных Московской биржи. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T10:23+0300
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россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале последней торговой сессии месяца падает более чем на 1,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск падает на 1,59%, до 2573,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – также на 1,59%, до 872,97 пункта.
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россия, российский рынок акций
РОССИЯ, российский рынок акций
Российский рынок акций снижается в начале торгов 31 октября
Российский рынок акций падает утром более чем на 1,5%
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале последней торговой сессии месяца падает более чем на 1,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск падает на 1,59%, до 2573,74 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – также на 1,59%, до 872,97 пункта.