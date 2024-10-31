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Цены вверх, рынок вниз - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Цены вверх, рынок вниз
Цены вверх, рынок вниз - 31.10.2024, ПРАЙМ
Цены вверх, рынок вниз
После достаточно оптимистичного завершения дневных торгов среды (+0,6% и 2615 п.) на вечерней сессии индекс Мосбиржи пошел на резкое снижение на 1,15% до 2577... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T11:42+0300
2024-10-31T12:07+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
рубль
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. После достаточно оптимистичного завершения дневных торгов среды (+0,6% и 2615 п.) на вечерней сессии индекс Мосбиржи пошел на резкое снижение на 1,15% до 2577 п. и четверг начал в минусе.Инвесторов расстроили данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне вечером. За неделю с 22 по 28 октября цены выросли на 0,27%, и это максимальный недельный прирост с начала июля. Годовая инфляция приблизилась к 8,6%. Инфляционное давление может стать доводом для Центробанка в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.Рыночная конъюнктура стабильна – нефть Brent курсируют в небольшом плюсе над $70 за баррель, рубль к юаню торгуется нейтрально на уровне 13,6, к доллару, согласно индикаторам срочного рынка, несет небольшие потери около 97,3. Котировки золота корректируются вниз после очередного исторического максимума выше $2800 за тройскую унцию.Вышедшая сегодня в КНР макростатистика не дала однозначный сигнал. Октябрьский индекс экономической активности в промышленности оказался лучше прогноза, выйдя к 50,1 п., то есть в зону роста. А вот индекс PMI для сектора услуг оказался чуть ниже ожиданий, но удержался в зоне повышения (50,2 п.). Сегодня днем станет известна оценка темпов роста потребительских цен за минувший месяц, в США – данные по потребительским расходам.Настроения на российском рынке сегодня могут оставаться минорными. Если не произойдет значимых улучшений конъюнктуры, возможен спуск индекса Мосбиржи к 2550 п.
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2024
Александр Шепелев
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Александр Шепелев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/1d/852485572_3:0:314:311_100x100_80_0_0_7179a3ce809c6967bae9f31069f89ad2.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль
Мнения аналитиков, российский рынок акций, рубль
11:42 31.10.2024 (обновлено: 12:07 31.10.2024)
 

Цены вверх, рынок вниз

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Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку БКС Мир инвестиций
Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. После достаточно оптимистичного завершения дневных торгов среды (+0,6% и 2615 п.) на вечерней сессии индекс Мосбиржи пошел на резкое снижение на 1,15% до 2577 п. и четверг начал в минусе.
Инвесторов расстроили данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне вечером. За неделю с 22 по 28 октября цены выросли на 0,27%, и это максимальный недельный прирост с начала июля. Годовая инфляция приблизилась к 8,6%. Инфляционное давление может стать доводом для Центробанка в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.
Рыночная конъюнктура стабильна – нефть Brent курсируют в небольшом плюсе над $70 за баррель, рубль к юаню торгуется нейтрально на уровне 13,6, к доллару, согласно индикаторам срочного рынка, несет небольшие потери около 97,3. Котировки золота корректируются вниз после очередного исторического максимума выше $2800 за тройскую унцию.
Вышедшая сегодня в КНР макростатистика не дала однозначный сигнал. Октябрьский индекс экономической активности в промышленности оказался лучше прогноза, выйдя к 50,1 п., то есть в зону роста. А вот индекс PMI для сектора услуг оказался чуть ниже ожиданий, но удержался в зоне повышения (50,2 п.). Сегодня днем станет известна оценка темпов роста потребительских цен за минувший месяц, в США – данные по потребительским расходам.
Настроения на российском рынке сегодня могут оставаться минорными. Если не произойдет значимых улучшений конъюнктуры, возможен спуск индекса Мосбиржи к 2550 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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