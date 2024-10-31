Цены вверх, рынок вниз

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. После достаточно оптимистичного завершения дневных торгов среды (+0,6% и 2615 п.) на вечерней сессии индекс Мосбиржи пошел на резкое снижение на 1,15% до 2577 п. и четверг начал в минусе.Инвесторов расстроили данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне вечером. За неделю с 22 по 28 октября цены выросли на 0,27%, и это максимальный недельный прирост с начала июля. Годовая инфляция приблизилась к 8,6%. Инфляционное давление может стать доводом для Центробанка в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.Рыночная конъюнктура стабильна – нефть Brent курсируют в небольшом плюсе над $70 за баррель, рубль к юаню торгуется нейтрально на уровне 13,6, к доллару, согласно индикаторам срочного рынка, несет небольшие потери около 97,3. Котировки золота корректируются вниз после очередного исторического максимума выше $2800 за тройскую унцию.Вышедшая сегодня в КНР макростатистика не дала однозначный сигнал. Октябрьский индекс экономической активности в промышленности оказался лучше прогноза, выйдя к 50,1 п., то есть в зону роста. А вот индекс PMI для сектора услуг оказался чуть ниже ожиданий, но удержался в зоне повышения (50,2 п.). Сегодня днем станет известна оценка темпов роста потребительских цен за минувший месяц, в США – данные по потребительским расходам.Настроения на российском рынке сегодня могут оставаться минорными. Если не произойдет значимых улучшений конъюнктуры, возможен спуск индекса Мосбиржи к 2550 п.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. После достаточно оптимистичного завершения дневных торгов среды (+0,6% и 2615 п.) на вечерней сессии индекс Мосбиржи пошел на резкое снижение на 1,15% до 2577 п. и четверг начал в минусе.
Инвесторов расстроили данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне вечером. За неделю с 22 по 28 октября цены выросли на 0,27%, и это максимальный недельный прирост с начала июля. Годовая инфляция приблизилась к 8,6%. Инфляционное давление может стать доводом для Центробанка в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.
Рыночная конъюнктура стабильна – нефть Brent курсируют в небольшом плюсе над $70 за баррель, рубль к юаню торгуется нейтрально на уровне 13,6, к доллару, согласно индикаторам срочного рынка, несет небольшие потери около 97,3. Котировки золота корректируются вниз после очередного исторического максимума выше $2800 за тройскую унцию.
Вышедшая сегодня в КНР макростатистика не дала однозначный сигнал. Октябрьский индекс экономической активности в промышленности оказался лучше прогноза, выйдя к 50,1 п., то есть в зону роста. А вот индекс PMI для сектора услуг оказался чуть ниже ожиданий, но удержался в зоне повышения (50,2 п.). Сегодня днем станет известна оценка темпов роста потребительских цен за минувший месяц, в США – данные по потребительским расходам.
Настроения на российском рынке сегодня могут оставаться минорными. Если не произойдет значимых улучшений конъюнктуры, возможен спуск индекса Мосбиржи к 2550 п.
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