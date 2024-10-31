https://1prime.ru/20241031/rynok-aktsiy-852527452.html

Российский рынок акций обновил минимумы с начала сентября

Российский рынок акций обновил минимумы с начала сентября - 31.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций обновил минимумы с начала сентября

Российский рынок акций в первые часы торговой сессии усилил падение и обновил минимумы с 4 сентября, следует из данных Московской биржи. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T13:45+0300

2024-10-31T13:45+0300

2024-10-31T13:45+0300

россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первые часы торговой сессии усилил падение и обновил минимумы с 4 сентября, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 13.30 мск снижается на 1,5% - до 2576,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,7%, до 872,03 пункта. Ранее в четверг индекс Мосбиржи максимально снижался до 2551,2 пункта - минимума с 4 сентября. В частности, падают в цене бумаги ПИКа (-2,7%), "Самолета" (-3,9%), АФК "Система" (-2,5%). Дорожают бумаги "Аэрофлота" (+1,1%), "Русагро" (+1%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,6%). Слабые данные по недельной инфляции, вышедшие накануне, давят на российский рынок акций, поскольку увеличивают вероятность того, что Банк России в декабре повысит ключевую ставку не на 1, а сразу на 2 процентных пункта, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Цель снижения рынка пока видится в районе 2400 пунктов по индексу Мосбиржи", - оценивает он. Сейчас банки предлагают разместить деньги под 22-23% годовых без риска, соответственно, желающих скупать подешевевшие акции будет мало, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Следим за зоной 2500-2520 пунктов по индексу Мосбиржи. Если эта ключевая поддержка не устоит, то по акциям увидим новую волну распродаж", - добавляет он.

https://1prime.ru/20241031/rynok-aktsiy-852522153.html

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