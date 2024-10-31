https://1prime.ru/20241031/sanktsii-852530992.html
Сийярто назвал бессмысленным ужесточение санкций ЕС против РФ и Белоруссии
Сийярто назвал бессмысленным ужесточение санкций ЕС против РФ и Белоруссии - 31.10.2024, ПРАЙМ
Сийярто назвал бессмысленным ужесточение санкций ЕС против РФ и Белоруссии
Ужесточать европейские санкции против России и Белоруссии, так как они не работают, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T17:19+0300
2024-10-31T17:19+0300
2024-10-31T17:19+0300
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МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. Ужесточать европейские санкции против России и Белоруссии, так как они не работают, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Глава МИД добавил, что, по его мнению, нужно, напротив, снимать барьеры."Наша точка зрения в том, что надо фактически оценивать последствия (от санкций - ред.). Если бы это сделали, то тогда все бы увидели, что санкции просто не работают. Они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем экономике РФ", - заявил Сийярто журналистам в Минске. Он уточнил, что на самом деле санкции обходятся. По его словам, неразумно ужесточать и так неработающие рестрикции.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
https://1prime.ru/20241030/sanktsii-852513046.html
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россия, венгрия, ес, санкции против рф
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЕС, санкции против РФ
Сийярто назвал бессмысленным ужесточение санкций ЕС против РФ и Белоруссии
Сийярто: нет смысла ужесточать санкции ЕС против России и Белоруссии
МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. Ужесточать европейские санкции против России и Белоруссии, так как они не работают, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД добавил, что, по его мнению, нужно, напротив, снимать барьеры.
"Наша точка зрения в том, что надо фактически оценивать последствия (от санкций - ред.). Если бы это сделали, то тогда все бы увидели, что санкции просто не работают. Они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем экономике РФ", - заявил Сийярто журналистам в Минске.
Он уточнил, что на самом деле санкции обходятся. По его словам, неразумно ужесточать и так неработающие рестрикции.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.
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