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Сийярто назвал бессмысленным ужесточение санкций ЕС против РФ и Белоруссии

Сийярто назвал бессмысленным ужесточение санкций ЕС против РФ и Белоруссии - 31.10.2024, ПРАЙМ

Сийярто назвал бессмысленным ужесточение санкций ЕС против РФ и Белоруссии

Ужесточать европейские санкции против России и Белоруссии, так как они не работают, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T17:19+0300

2024-10-31T17:19+0300

2024-10-31T17:19+0300

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МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. Ужесточать европейские санкции против России и Белоруссии, так как они не работают, подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Глава МИД добавил, что, по его мнению, нужно, напротив, снимать барьеры."Наша точка зрения в том, что надо фактически оценивать последствия (от санкций - ред.). Если бы это сделали, то тогда все бы увидели, что санкции просто не работают. Они нанесли больший ущерб европейской экономике, чем экономике РФ", - заявил Сийярто журналистам в Минске. Он уточнил, что на самом деле санкции обходятся. По его словам, неразумно ужесточать и так неработающие рестрикции.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что “чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов”.

https://1prime.ru/20241030/sanktsii-852513046.html

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россия, венгрия, ес, санкции против рф