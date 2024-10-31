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Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам
Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам - 31.10.2024, ПРАЙМ
Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам
Сбербанк увеличил максимальные ставки по самым популярным депозитам до 21 процента годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T09:46+0300
2024-10-31T09:46+0300
россия
сбербанк
банковские вклады
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк увеличил максимальные ставки по самым популярным депозитам до 21 процента годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации."Во Всемирный день сбережений, который отмечается 31 октября, Сбер повысил ставки по самым популярным депозитам", - рассказали в банке.Уточняется, что пользователи, выбравшие вклады линейки "Лучший %", могут получить максимальный процент, если положат "новые" деньги на семь месяцев. Что касается "СберВклада", то там 21 процент годовых доступен на любые средства, в том числе и на "старые" сбережения.Также в Сбербанке упомянули, что максимальная ставка по "СберВкладу" доступна при соблюдении нескольких условий. Речь идет о наличии подписки и определенного уровня трат по карте банка. Для клиентов с премиальным пакетом "СберПремьер" максимальная ставка по депозитам достигла 21,5процента, "СберПервый" - 22 процента.
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россия, сбербанк, банковские вклады
РОССИЯ, Сбербанк, банковские вклады
09:46 31.10.2024
 
Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам

Сбербанк повысил максимальные ставки по вкладам до 21 процента годовых

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк увеличил максимальные ставки по самым популярным депозитам до 21 процента годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
"Во Всемирный день сбережений, который отмечается 31 октября, Сбер повысил ставки по самым популярным депозитам", - рассказали в банке.
Уточняется, что пользователи, выбравшие вклады линейки "Лучший %", могут получить максимальный процент, если положат "новые" деньги на семь месяцев. Что касается "СберВклада", то там 21 процент годовых доступен на любые средства, в том числе и на "старые" сбережения.
Также в Сбербанке упомянули, что максимальная ставка по "СберВкладу" доступна при соблюдении нескольких условий. Речь идет о наличии подписки и определенного уровня трат по карте банка.
Для клиентов с премиальным пакетом "СберПремьер" максимальная ставка по депозитам достигла 21,5процента, "СберПервый" - 22 процента.
Рубли - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась впервые за 7 месяцев
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