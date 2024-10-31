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Сбербанк спрогнозировал рост кредитования юрлиц и физлиц в России

Сбербанк спрогнозировал рост кредитования юрлиц и физлиц в России - 31.10.2024, ПРАЙМ

Сбербанк спрогнозировал рост кредитования юрлиц и физлиц в России

Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2024 году в интервале от 18% до 21%, физлиц - от 10% до 12%, следует из презентации для... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T11:57+0300

2024-10-31T11:57+0300

2024-10-31T11:57+0300

россия

сбербанк

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2024 году в интервале от 18% до 21%, физлиц - от 10% до 12%, следует из презентации для журналистов. Сбербанк также ожидает, что в корпоративном кредитовании он будет расти на уровне сектора, а в кредитовании физлиц - быстрее сектора. В августе Сбербанк прогнозировал рост корпоративного кредитования в России в 2024 году на 14-17%, сам планировал расти на уровне сектора. Рост кредитов физлицам банк ожидал на уровне 11-12%, при этом сам планировал расти выше.Кроме того, отмечается, что Сбербанк прогнозирует охлаждение спроса на кредиты в целом по сектору на горизонте одного-двух кварталов, в рознице оно уже происходит, рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами."На горизонте одного-двух кварталов, конечно, снижение произойдет, в рознице оно же происходит, в корпоративном сегменте чуть позже", - ответил Скворцов на вопрос, как он оценивает ситуацию на рынке кредитования.

https://1prime.ru/20241031/sberbank-852521300.html

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россия, сбербанк