https://1prime.ru/20241031/sberbank-852524128.html
Сбербанк спрогнозировал рост кредитования юрлиц и физлиц в России
Сбербанк спрогнозировал рост кредитования юрлиц и физлиц в России - 31.10.2024, ПРАЙМ
Сбербанк спрогнозировал рост кредитования юрлиц и физлиц в России
Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2024 году в интервале от 18% до 21%, физлиц - от 10% до 12%, следует из презентации для... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T11:57+0300
2024-10-31T11:57+0300
2024-10-31T11:57+0300
россия
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/89/842088982_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_5df5171ca8217c81806f7078b0f82fd2.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2024 году в интервале от 18% до 21%, физлиц - от 10% до 12%, следует из презентации для журналистов. Сбербанк также ожидает, что в корпоративном кредитовании он будет расти на уровне сектора, а в кредитовании физлиц - быстрее сектора. В августе Сбербанк прогнозировал рост корпоративного кредитования в России в 2024 году на 14-17%, сам планировал расти на уровне сектора. Рост кредитов физлицам банк ожидал на уровне 11-12%, при этом сам планировал расти выше.Кроме того, отмечается, что Сбербанк прогнозирует охлаждение спроса на кредиты в целом по сектору на горизонте одного-двух кварталов, в рознице оно уже происходит, рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами."На горизонте одного-двух кварталов, конечно, снижение произойдет, в рознице оно же происходит, в корпоративном сегменте чуть позже", - ответил Скворцов на вопрос, как он оценивает ситуацию на рынке кредитования.
https://1prime.ru/20241031/sberbank-852521300.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/89/842088982_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_b882166dad75b677b214df478da2d072.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк
Сбербанк спрогнозировал рост кредитования юрлиц и физлиц в России
Сбербанк прогнозирует в 2024 году рост кредитования юрлиц в РФ на 18-21%
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост кредитования юрлиц российскими банками в 2024 году в интервале от 18% до 21%, физлиц - от 10% до 12%, следует из презентации для журналистов.
Сбербанк также ожидает, что в корпоративном кредитовании он будет расти на уровне сектора, а в кредитовании физлиц - быстрее сектора.
В августе Сбербанк прогнозировал рост корпоративного кредитования в России в 2024 году на 14-17%, сам планировал расти на уровне сектора. Рост кредитов физлицам банк ожидал на уровне 11-12%, при этом сам планировал расти выше.
Сбербанк за девять месяцев нарастил средства и кредиты физлиц и компаний
Кроме того, отмечается, что Сбербанк прогнозирует охлаждение спроса на кредиты в целом по сектору на горизонте одного-двух кварталов, в рознице оно уже происходит, рассказал старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами.
"На горизонте одного-двух кварталов, конечно, снижение произойдет, в рознице оно же происходит, в корпоративном сегменте чуть позже", - ответил Скворцов на вопрос, как он оценивает ситуацию на рынке кредитования.