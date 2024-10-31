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В Сбербанке спрогнозировали ВВП России и инфляцию по итогам 2024 года

В Сбербанке спрогнозировали ВВП России и инфляцию по итогам 2024 года - 31.10.2024, ПРАЙМ

В Сбербанке спрогнозировали ВВП России и инфляцию по итогам 2024 года

Сбербанк сохранил прогноз роста экономики страны на текущий год на уровне 3,8%, повысив прогноз инфляции до 8-8,5%, сообщил старший вице-президент, руководитель | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:56+0300

2024-10-31T12:56+0300

2024-10-31T12:56+0300

россия

сбербанк

инфляция

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сбербанк сохранил прогноз роста экономики страны на текущий год на уровне 3,8%, повысив прогноз инфляции до 8-8,5%, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами. "Учитывая наблюдаемую динамику, мы сохраняем наш прогноз по темпу роста ВВП на уровне около 3,8%, по инфляции наши ожидания совпадают с обновленным видением Банка России и находятся в диапазоне от 8 до 8,5% в целом за 2024 год", - сказал он. В августе Сбербанк прогнозировал рост экономики также на уровне 3,8% по итогам года, а инфляцию ждал в пределах 6,5-7,5%. Банк России прогнозирует рост ВВП в России на 3,5-4% в этом году и на 0,5-1,5% в следующем. А инфляцию ЦБ РФ ожидает на уровне 8-8,5% по итогам текущего года и 4,5-5% в 2025 году.

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россия, сбербанк, инфляция