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В "Сбере" рассказали о влиянии ставки ЦБ на финрезультаты банка
В "Сбере" рассказали о влиянии ставки ЦБ на финрезультаты банка - 31.10.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" рассказали о влиянии ставки ЦБ на финрезультаты банка
Повышение ключевой ставки ЦБ РФ позитивно отражается на финансовых показателях Сбербанка, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T15:45+0300
2024-10-31T15:45+0300
2024-10-31T15:45+0300
россия
сбербанк
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ позитивно отражается на финансовых показателях Сбербанка, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами. "Что касается влияния повышения ключевой ставки на наши финансовые показатели, то у нас действительно есть положительная чувствительность процентного дохода к повышению ставок. На сейчас она составляет чуть меньше 20 миллиардов рублей в годовом выражении на один процентный пункт повышения", - сказал Скворцов. Он отметил, что повышение ставки дает максимальный эффект в первые несколько месяцев. В последующем переоценка депозитов, происходящая по новым условиям, постепенно "положительный эффект съедает". "Учитывая, что доля портфелей, выданная по плавающим ставкам, в кредитном портфеле растет, этот эффект продолжает оставаться положительным, и мы в наших результатах финансовых его вместе с вами увидим в ближайшие месяцы", - заключил Скворцов. ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле этого года сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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россия, сбербанк, ставка банка россии
РОССИЯ, Сбербанк, ставка Банка России
В "Сбере" рассказали о влиянии ставки ЦБ на финрезультаты банка
Менеджер Скворцов: повышение ставки ЦБ позитивно влияет на финрезультаты "Сбера"
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ позитивно отражается на финансовых показателях Сбербанка, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" кредитной организации Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками и журналистами.
"Что касается влияния повышения ключевой ставки на наши финансовые показатели, то у нас действительно есть положительная чувствительность процентного дохода к повышению ставок. На сейчас она составляет чуть меньше 20 миллиардов рублей в годовом выражении на один процентный пункт повышения", - сказал Скворцов.
Он отметил, что повышение ставки дает максимальный эффект в первые несколько месяцев. В последующем переоценка депозитов, происходящая по новым условиям, постепенно "положительный эффект съедает".
"Учитывая, что доля портфелей, выданная по плавающим ставкам, в кредитном портфеле растет, этот эффект продолжает оставаться положительным, и мы в наших результатах финансовых его вместе с вами увидим в ближайшие месяцы", - заключил Скворцов.
ЦБ с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий поднял ее в июле этого года сразу до 18%. В сентябре он еще раз повысил ставку, уже на 1 процентный пункт - до 19% годовых. В октябре Банк России вновь ожидаемо повысил ставку, сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых.
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