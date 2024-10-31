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В России выросло количество компаний, принимающих оплату через СБП
В России выросло количество компаний, принимающих оплату через СБП - 31.10.2024, ПРАЙМ
В России выросло количество компаний, принимающих оплату через СБП
Число организаций, подключивших оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), возросло за третий квартал 2024 года на 13% и к октябрю превысило 2 | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T13:04+0300
2024-10-31T13:04+0300
2024-10-31T13:04+0300
банк россии
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Число организаций, подключивших оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), возросло за третий квартал 2024 года на 13% и к октябрю превысило 2 миллиона, сообщил Банк России. "Компании стали активнее подключать оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) в III квартале 2024 года. Всего за 3 месяца число таких организаций возросло на 13%. ...К октябрю текущего года количество предприятий, принимающих оплату через СБП, превысило 2 миллиона. Причем 1,7 миллиона из них - МСП. Это больше четверти всех малых компаний в стране", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
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россия, сбп
В России выросло количество компаний, принимающих оплату через СБП
ЦБ: число компаний, принимающих оплату через СБП, выросло в III квартале на 13%
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Число организаций, подключивших оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), возросло за третий квартал 2024 года на 13% и к октябрю превысило 2 миллиона, сообщил Банк России.
"Компании стали активнее подключать оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) в III квартале 2024 года. Всего за 3 месяца число таких организаций возросло на 13%. ...К октябрю текущего года количество предприятий, принимающих оплату через СБП, превысило 2 миллиона. Причем 1,7 миллиона из них - МСП. Это больше четверти всех малых компаний в стране", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
Банки не смогут брать комиссии за переводы в пользу государства через СБП