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Компания OpenAI выпустила полную версию поисковой системы SearchGPT

Компания OpenAI выпустила полную версию поисковой системы SearchGPT - 31.10.2024, ПРАЙМ

Компания OpenAI выпустила полную версию поисковой системы SearchGPT

OpenAI запустила в полной версии собственную поисковую систему SearchGPT, которая постепенно станет доступна бесплатно для всех пользователей чат-бота ChatGPT,... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T21:18+0300

2024-10-31T21:18+0300

2024-10-31T21:20+0300

openai

система

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. OpenAI запустила в полной версии собственную поисковую систему SearchGPT, которая постепенно станет доступна бесплатно для всех пользователей чат-бота ChatGPT, следует из пресс-релиза компании. В конце июля OpenAI сообщила о запуске SearchGPT в тестовом режиме. "Теперь ChatGPT может осуществлять поиск в интернете гораздо лучше, чем раньше. Вы можете получать быстрые и своевременные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники, для получения которых раньше нужно было обращаться к поисковой системе", - говорится в сообщении. Поиск будет доступен на сайте chatgpt.com, а также в настольном и мобильном приложениях ChatGPT. Все пользователи ChatGPT Plus и Team, а также люди из списка ожидания SearchGPT получат доступ к поисковику в четверг. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ в ближайшие несколько недель, а бесплатно функция станет доступна в ближайшие месяцы. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

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openai, система, поиск