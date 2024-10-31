Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания OpenAI выпустила полную версию поисковой системы SearchGPT - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241031/searchgpt-852534866.html
Компания OpenAI выпустила полную версию поисковой системы SearchGPT
Компания OpenAI выпустила полную версию поисковой системы SearchGPT - 31.10.2024, ПРАЙМ
Компания OpenAI выпустила полную версию поисковой системы SearchGPT
OpenAI запустила в полной версии собственную поисковую систему SearchGPT, которая постепенно станет доступна бесплатно для всех пользователей чат-бота ChatGPT,... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T21:18+0300
2024-10-31T21:20+0300
openai
система
поиск
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. OpenAI запустила в полной версии собственную поисковую систему SearchGPT, которая постепенно станет доступна бесплатно для всех пользователей чат-бота ChatGPT, следует из пресс-релиза компании. В конце июля OpenAI сообщила о запуске SearchGPT в тестовом режиме. "Теперь ChatGPT может осуществлять поиск в интернете гораздо лучше, чем раньше. Вы можете получать быстрые и своевременные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники, для получения которых раньше нужно было обращаться к поисковой системе", - говорится в сообщении. Поиск будет доступен на сайте chatgpt.com, а также в настольном и мобильном приложениях ChatGPT. Все пользователи ChatGPT Plus и Team, а также люди из списка ожидания SearchGPT получат доступ к поисковику в четверг. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ в ближайшие несколько недель, а бесплатно функция станет доступна в ближайшие месяцы. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://1prime.ru/20241014/analog-852172010.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_1fb4408eb0ae2e267065d2cb20f22912.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
openai, система, поиск
OpenAI, Система, поиск
21:18 31.10.2024 (обновлено: 21:20 31.10.2024)
 
Компания OpenAI выпустила полную версию поисковой системы SearchGPT

Компания OpenAI запустила полную версию поисковой системы SearchGPT

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. OpenAI запустила в полной версии собственную поисковую систему SearchGPT, которая постепенно станет доступна бесплатно для всех пользователей чат-бота ChatGPT, следует из пресс-релиза компании.
В конце июля OpenAI сообщила о запуске SearchGPT в тестовом режиме.
"Теперь ChatGPT может осуществлять поиск в интернете гораздо лучше, чем раньше. Вы можете получать быстрые и своевременные ответы со ссылками на соответствующие веб-источники, для получения которых раньше нужно было обращаться к поисковой системе", - говорится в сообщении.
Поиск будет доступен на сайте chatgpt.com, а также в настольном и мобильном приложениях ChatGPT. Все пользователи ChatGPT Plus и Team, а также люди из списка ожидания SearchGPT получат доступ к поисковику в четверг. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ в ближайшие несколько недель, а бесплатно функция станет доступна в ближайшие месяцы.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2024
ЕК внедрит собственный аналог ChatGPT, пишут СМИ
14 октября, 16:41
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
 
OpenAIСистемапоиск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала