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Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС
Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС - 31.10.2024, ПРАЙМ
Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС
Словакия в августе впервые стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, однако крупнейшим торговым партнером остается Германия,... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T06:13+0300
2024-10-31T06:13+0300
экономика
словакия
ес
россия
торговля
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Словакия в августе впервые стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, однако крупнейшим торговым партнером остается Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, Словакия в конце лета нарастила закупки продукции из России в 2,1 раза - до 320,9 миллиона евро, впервые став главным ее импортером среди стран Евросоюза. На втором месте по закупкам российских товаров находится Италия с 319,2 миллиона евро, а тройку лидеров замыкает Венгрия с 300,3 миллиона. Продукции на сумму более 200 миллионов евро ввезли еще три страны - Австрия, Нидерланды и Испания. При этом лидером по росту импорта стала Дания, закупки которой подскочили в 2,3 раза - до 27,7 миллиона евро. При этом помимо Словакии минимум вдвое ввоз продукции из России нарастила еще Португалия - до 14,1 миллиона евро. В целом же главным торговым партнером в Евросоюзе для России остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17%, до 696,3 миллиона евро. Далее идут Италия (-26%, 611 миллионов евро), Нидерланды (-110%, 412 миллионов евро), Венгрия (-29%, 370 миллионов евро) и Франция (-21%, 362 миллиона евро). Словакия же была шестым основным торговым партнером с товарооборотом в 337 миллионов евро, хотя еще месяцем ранее она занимала 13-ю позицию.
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словакия, ес, россия, торговля
Экономика, СЛОВАКИЯ, ЕС, РОССИЯ, торговля
06:13 31.10.2024
 
Словакия впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС

Словакия в августе впервые стала главным покупателем российских товаров среди стран ЕС

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Словакия в августе впервые стала главным покупателем российских товаров среди всех стран Евросоюза, однако крупнейшим торговым партнером остается Германия, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, Словакия в конце лета нарастила закупки продукции из России в 2,1 раза - до 320,9 миллиона евро, впервые став главным ее импортером среди стран Евросоюза.
На втором месте по закупкам российских товаров находится Италия с 319,2 миллиона евро, а тройку лидеров замыкает Венгрия с 300,3 миллиона. Продукции на сумму более 200 миллионов евро ввезли еще три страны - Австрия, Нидерланды и Испания.
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При этом лидером по росту импорта стала Дания, закупки которой подскочили в 2,3 раза - до 27,7 миллиона евро. При этом помимо Словакии минимум вдвое ввоз продукции из России нарастила еще Португалия - до 14,1 миллиона евро.
В целом же главным торговым партнером в Евросоюзе для России остается Германия, хотя торговля с ней за август сократилась на 17%, до 696,3 миллиона евро. Далее идут Италия (-26%, 611 миллионов евро), Нидерланды (-110%, 412 миллионов евро), Венгрия (-29%, 370 миллионов евро) и Франция (-21%, 362 миллиона евро).
Словакия же была шестым основным торговым партнером с товарооборотом в 337 миллионов евро, хотя еще месяцем ранее она занимала 13-ю позицию.
 
ЭкономикаСЛОВАКИЯЕСРОССИЯторговля
 
 
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