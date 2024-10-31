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Россия и КНДР подписали соглашение в области связи, IT и цифрового развития - 31.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и КНДР подписали соглашение в области связи, IT и цифрового развития
Россия и КНДР подписали соглашение в области связи, IT и цифрового развития - 31.10.2024, ПРАЙМ
Россия и КНДР подписали соглашение в области связи, IT и цифрового развития
Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T05:48+0300
2024-10-31T05:48+0300
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СЕУЛ, 31 окт – ПРАЙМ. Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Соглашение о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития между министерством информационной промышленности КНДР и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ было подписано 30 октября в Пхеньяне", - сообщает ЦТАК. Ранее сообщалось, что в Пхеньяне открылась "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции – 2024", на ней представлены передовые IT-продукты и научно-технические достижения учебных научно-исследовательских учреждений и предприятий КНДР и России, Двадцать восьмого октября в КНДР для участия в выставке прибыла российская делегация во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андреем Зарениным. Как сообщает ЦТАК, соглашение подписали Заренин с российской стороны и заместитель министра информационной промышленности КНДР Чан Ён Гиль. После церемонии состоялась рабочая встреча для обсуждения реализации соглашения. Кроме того, в тот же день министр информационной промышленности КНДР Чу Ён Иль встретился с Зарениным и обсудил с ним "ряд вопросов".
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it, россия, кндр
Экономика, IT, РОССИЯ, КНДР
05:48 31.10.2024
 
Россия и КНДР подписали соглашение в области связи, IT и цифрового развития

Россия и КНДР подписали соглашение в области связи, информтехнологий и цифрового развития

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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СЕУЛ, 31 окт – ПРАЙМ. Россия и КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в области связи, IT и цифрового развития, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Соглашение о сотрудничестве в области связи, информационных технологий и цифрового развития между министерством информационной промышленности КНДР и министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ было подписано 30 октября в Пхеньяне", - сообщает ЦТАК.
Ранее сообщалось, что в Пхеньяне открылась "Совместная корейско-российская выставка IT-продукции – 2024", на ней представлены передовые IT-продукты и научно-технические достижения учебных научно-исследовательских учреждений и предприятий КНДР и России,
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КНДР может поставлять в Россию рис, считают в АКРА
15 июля, 19:04
Двадцать восьмого октября в КНДР для участия в выставке прибыла российская делегация во главе с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Андреем Зарениным.
Как сообщает ЦТАК, соглашение подписали Заренин с российской стороны и заместитель министра информационной промышленности КНДР Чан Ён Гиль. После церемонии состоялась рабочая встреча для обсуждения реализации соглашения.
Кроме того, в тот же день министр информационной промышленности КНДР Чу Ён Иль встретился с Зарениным и обсудил с ним "ряд вопросов".
 
ЭкономикаITРОССИЯКНДР
 
 
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