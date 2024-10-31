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Эксперт оценил перспективу введения ЕС эмбарго на российский СПГ

Эксперт оценил перспективу введения ЕС эмбарго на российский СПГ - 31.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективу введения ЕС эмбарго на российский СПГ

Европа далека от введения эмбарго на сжиженный природный газ (СПГ) из России, лишение значительного объема российских поставок приведет к росту цен на газ на... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T09:12+0300

2024-10-31T09:12+0300

2024-10-31T09:12+0300

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Европа далека от введения эмбарго на сжиженный природный газ (СПГ) из России, лишение значительного объема российских поставок приведет к росту цен на газ на европейском рынке, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Власти США ввели санкции против компаний, поддерживающих развитие проекта газодобычи и производства сжиженного природного газа "Арктик СПГ 2" компании "Новатэк", сообщил в среду американский госдепартамент. А ранее газета Politico написала, что страны ЕС хотят возобновить дискуссии об ужесточении санкций в отношении России в январе, когда закончится срок председательства Венгрии в Евросоюзе - в частности, речь идет о возможных ограничениях в отношении российского СПГ, которые могут войти в 15-й пакет санкций. "Если мы говорим о перспективах, введет ли Евросоюз санкции, запрещающие поставку к себе российского СПГ, - возможность введения эмбарго на российский СПГ активно обсуждается, но я думаю, что пока Европа далека от этого", – сказал Юшков. "Тут такие же проблемы, которые не дали принять такие ограничения в 14-м пакете. В 14-м пакете тоже обсуждалось два варианта. Либо вводится запрет на импорт российского СПГ, либо второй вариант, который в итоге был утвержден, запрет на перевалку российского СПГ в европейские порты", – продолжил эксперт. ЕС при запрете на импорт сжиженного газа из России лишит себя одного из крупнейших поставщиков, отметил Юшков. РФ уже на втором месте по объему поставок СПГ в Европу, уступая только США напомнил он. "Получается, что европейцы, если принимают запрет на импорт российского СПГ, бьют по своей экономике… Так смогут ли они без вреда для себя ввести (такие санкции – ред.)? Для себя как раз нет, потому что подорожает любой газ", – продолжил эксперт. Он также отметил, что в Европе окажется "много противников подобных санкций", в том числе даже те страны, которые не имеют выхода к морю и СПГ не покупают. "Потому что если будет дефицит СПГ, то это будет очень опасно, цены на европейской бирже поднимутся. Газ станет дороже для всех, причем любой газ. Поэтому даже для Венгрии, Словакии транзит через Украину, поставки по "Турецкому потоку" тоже в итоге подорожают из-за дефицита на газовом рынке Европы. Поэтому они могут заранее блокировать (новый пакет санкций – ред.)", – заключил он.

https://1prime.ru/20241030/sanktsii-852512892.html

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