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США нарастили экспорт СПГ в Евросоюз
США нарастили экспорт СПГ в Евросоюз - 31.10.2024, ПРАЙМ
США нарастили экспорт СПГ в Евросоюз
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в августе выросли на 26,9% по сравнению с июлем - до 127,682 миллиарда кубических футов (2,7 | 31.10.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в августе выросли на 26,9% по сравнению с июлем - до 127,682 миллиарда кубических футов (2,7 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США. Всего в августе США поставили в другие страны 363,574 миллиарда кубических футов (7,6 миллиона тонн) СПГ, что на 12,3% больше показателя июля. На страны ЕС в августе пришлось около 35% экспорта сжиженного газа из Штатов. Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды: в августе он составил 37,494 миллиарда кубических футов (0,8 миллиона тонн), увеличившись в 1,7 раза к предыдущему месяцу. Затем следует Италия, куда США поставили за отчетный период 21,124 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн), показатель подскочил в 5,3 раза. Поставки в Испанию составили в августе 20,877 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн), что в 1,7 раза больше уровня июля. В Германию экспорт из США в августе незначительно снизился - до 14,167 миллиарда кубических футов (0,3 миллиона тонн). США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 400 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года. Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.
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США нарастили экспорт СПГ в Евросоюз
США в августе нарастили экспорт СПГ в ЕС на 27% к июлю - до 2,7 млн тонн
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в страны Евросоюза в августе выросли на 26,9% по сравнению с июлем - до 127,682 миллиарда кубических футов (2,7 миллиона тонн), следует из данных управления энергетической информации минэнерго США.
Всего в августе США поставили в другие страны 363,574 миллиарда кубических футов (7,6 миллиона тонн) СПГ, что на 12,3% больше показателя июля. На страны ЕС в августе пришлось около 35% экспорта сжиженного газа из Штатов.
Наибольший объем экспорта СПГ в ЕС из США пришелся на Нидерланды: в августе он составил 37,494 миллиарда кубических футов (0,8 миллиона тонн), увеличившись в 1,7 раза к предыдущему месяцу. Затем следует Италия, куда США поставили за отчетный период 21,124 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн), показатель подскочил в 5,3 раза. Поставки в Испанию составили в августе 20,877 миллиарда кубических футов (0,4 миллиона тонн), что в 1,7 раза больше уровня июля.
В Германию экспорт из США в августе незначительно снизился - до 14,167 миллиарда кубических футов (0,3 миллиона тонн).
США ввели санкции против компаний, поддерживающих "Арктик СПГ-2"
США начали заметно наращивать общий экспорт СПГ с 2016 года. В ноябре 2018 года показатель впервые преодолел отметку в 100 миллиардов кубических футов, в декабре 2019 года - 200 миллиардов. С октября 2022 года показатель стабильно превышает 300 миллиардов, а рекорд более чем в 400 миллиардов был достигнут в декабре 2023 года.
Согласно данным ведомства, впервые США поставили СПГ в ЕС в апреле 2016 года, тогда импортером стала Португалия, а в июле того же года - Испания. Непрерывные поставки в Нидерланды идут с сентября 2020 года, в Германию - с конца 2022 года.