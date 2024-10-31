https://1prime.ru/20241031/stavka-tsb--852522834.html
Банк России неумолим: ставку будут менять еще сильнее
Банк России неумолим: ставку будут менять еще сильнее - 31.10.2024, ПРАЙМ
Банк России неумолим: ставку будут менять еще сильнее
Ключевая ставка по-прежнему остается действенным инструментом в борьбе с инфляцией, но достижение результатов теперь требует более сильных ее изменений, заявила | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T10:45+0300
2024-10-31T10:45+0300
2024-10-31T11:27+0300
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ставка банка россии
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка по-прежнему остается действенным инструментом в борьбе с инфляцией, но достижение результатов теперь требует более сильных ее изменений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике. "Теперь я перейду к эффективности ключевой ставки: она действенна, как и раньше, механика ее воздействия на инфляцию не изменилась, но ее эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата", - сказала она.По словам Набиуллиной, мнение о том, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию, является заблуждением."Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике при рассмотрении "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов" в Госдуме."Да, процентные расходы растут у компаний, но процентные расходы, мы проанализировали… 300 тысяч предприятий, в среднем в расходах компании это до 5%... затрат. Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем этого, а не процентные расходы. Да, они растут, но это не самый важный фактор, который определяет рост инфляции", - подчеркнула она.При этом она отметила, что есть компании, которые меньше полагаются на кредиты, более активно используют свою прибыль, не просто выводя ее в дивиденды, а инвестируют."Конечно, эффективным компаниям важен рычаг кредитов, чтобы они могли расширять производство, но как раз этому и будет способствовать наша денежно-кредитная политика, которая позволяет перераспределять ресурсы в этих условиях в пользу более эффективных компаний. Возникнут сложности у компаний, который набрали большую долговую нагрузку", - заключила глава ЦБ РФ.
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россия, инфляция, ставка банка россии
Банк России, РОССИЯ, инфляция, ставка Банка России
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Ключевая ставка по-прежнему остается действенным инструментом в борьбе с инфляцией, но достижение результатов теперь требует более сильных ее изменений, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании думских комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и комитета по экономической политике.
"Теперь я перейду к эффективности ключевой ставки: она действенна, как и раньше, механика ее воздействия на инфляцию не изменилась, но ее эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата", - сказала она.
По словам Набиуллиной, мнение о том, что рост ключевой ставки Центробанка разгоняет инфляцию, является заблуждением.
"Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике", - сказала Набиуллина на совместном заседании комитета по финансовому рынку, комитета по бюджету и налогам и комитета по экономической политике при рассмотрении "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 годов" в Госдуме.
"Скидок" при достижении целевой инфляции не будет, заявили в ЦБ
"Да, процентные расходы растут у компаний, но процентные расходы, мы проанализировали… 300 тысяч предприятий, в среднем в расходах компании это до 5%... затрат. Но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Именно инфляция высокая, если с ней не бороться, является двигателем этого, а не процентные расходы. Да, они растут, но это не самый важный фактор, который определяет рост инфляции", - подчеркнула она.
При этом она отметила, что есть компании, которые меньше полагаются на кредиты, более активно используют свою прибыль, не просто выводя ее в дивиденды, а инвестируют.
"Конечно, эффективным компаниям важен рычаг кредитов, чтобы они могли расширять производство, но как раз этому и будет способствовать наша денежно-кредитная политика, которая позволяет перераспределять ресурсы в этих условиях в пользу более эффективных компаний. Возникнут сложности у компаний, который набрали большую долговую нагрузку", - заключила глава ЦБ РФ.