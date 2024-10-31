https://1prime.ru/20241031/stellantis--852524262.html

Выручка Stellantis в 2024 году упала на 18 процентов

Выручка Stellantis в 2024 году упала на 18 процентов - 31.10.2024, ПРАЙМ

Выручка Stellantis в 2024 году упала на 18 процентов

Чистая выручка французского автомобильного концерна Stellantis (бывшие Fiat и PSA) по итогам первых трёх кварталов опустилась на 18% год к году, до 117,977... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T11:59+0300

2024-10-31T11:59+0300

2024-10-31T11:59+0300

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Чистая выручка французского автомобильного концерна Stellantis (бывшие Fiat и PSA) по итогам первых трёх кварталов опустилась на 18% год к году, до 117,977 миллиарда евро, говорится в сообщении компании. В третьем квартале выручка компании составила 33 миллиарда евро, что меньше на 29% в годовом выражении. Stellantis объясняет данную динамику сочетанием неблагоприятных факторов, среди которых сокращение поставок и влияние куров иностранных валют. Прогноз составлял 36,08 миллиарда. Выручка в третьем квартале в странах Северной Америки снизилась при этом на 42%, до 12,425 миллиарда евро, в странах Ближнего Востока и Африки - на 37%, до 1,892 миллиарда, до 4,215 миллиарда, в Европейском регионе - на 11,6%, до 12,482 миллиарда, в странах Южной Америки - на 1,6%. При этом общие отгрузки продукции в натуральном выражении снизились на 20% за эти три месяца, до 1,148 миллиона ​машин, а с начала года - на 13% и составили 4,02 миллиона. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

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франция, fiat, stellantis, авторынок