https://1prime.ru/20241031/svo-852535561.html
New York Times подсчитала территориальные приобретения России
New York Times подсчитала территориальные приобретения России - 31.10.2024, ПРАЙМ
New York Times подсчитала территориальные приобретения России
Территориальные приобретения Российской Федерации в 2024 году стали самыми крупными с лета 2022-го, выяснило издание The New York Times. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T23:09+0300
2024-10-31T23:09+0300
2024-10-31T23:12+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Территориальные приобретения Российской Федерации в 2024 году стали самыми крупными с лета 2022-го, выяснило издание The New York Times.Как указывается в статье, в течение октября российские войска заняли около 160 квадратных миль (414 кв. км) территории, тогда как за июль - менее 100 квадратных миль.При этом эксперт Black Bird Group Паси Паройнен заявил изданию, что день ото дня ситуация для Вооруженных сил Украины на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается.Особым образом The New York Times отмечает августовский прорыв российскими частями обороны ВСУ и продвижение в направлении Красноармейска (в украинской топонимике - Покровск), а также авторы статьи выделили взятие Угледара и Селидова.Аналитик Французского фонда стратегических исследований Венсан Турре в комментарии изданию указал, что оборона Вооруженных сил Украины постоянно слабеет, а местность становится все более благоприятной для атак ВС России.
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вс рф, украина, оценка
Спецоперация на Украине, ВС РФ, УКРАИНА, оценка
New York Times подсчитала территориальные приобретения России
NYT: только в течение октября ВС России заняли 414 кв. км территории Украины
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ.
Территориальные приобретения Российской Федерации в 2024 году стали самыми крупными с лета 2022-го, выяснило издание The New York Times
.
Как указывается в статье, в течение октября российские войска заняли около 160 квадратных миль (414 кв. км) территории, тогда как за июль - менее 100 квадратных миль.
При этом эксперт Black Bird Group Паси Паройнен заявил изданию, что день ото дня ситуация для Вооруженных сил Украины на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается.
Особым образом The New York Times отмечает августовский прорыв российскими частями обороны ВСУ и продвижение в направлении Красноармейска (в украинской топонимике - Покровск), а также авторы статьи выделили взятие Угледара и Селидова.
"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского
Аналитик Французского фонда стратегических исследований Венсан Турре в комментарии изданию указал, что оборона Вооруженных сил Украины постоянно слабеет, а местность становится все более благоприятной для атак ВС России.