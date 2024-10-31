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New York Times подсчитала территориальные приобретения России - 31.10.2024, ПРАЙМ
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New York Times подсчитала территориальные приобретения России
New York Times подсчитала территориальные приобретения России - 31.10.2024, ПРАЙМ
New York Times подсчитала территориальные приобретения России
Территориальные приобретения Российской Федерации в 2024 году стали самыми крупными с лета 2022-го, выяснило издание The New York Times. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T23:09+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Территориальные приобретения Российской Федерации в 2024 году стали самыми крупными с лета 2022-го, выяснило издание The New York Times.Как указывается в статье, в течение октября российские войска заняли около 160 квадратных миль (414 кв. км) территории, тогда как за июль - менее 100 квадратных миль.При этом эксперт Black Bird Group Паси Паройнен заявил изданию, что день ото дня ситуация для Вооруженных сил Украины на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается.Особым образом The New York Times отмечает августовский прорыв российскими частями обороны ВСУ и продвижение в направлении Красноармейска (в украинской топонимике - Покровск), а также авторы статьи выделили взятие Угледара и Селидова.Аналитик Французского фонда стратегических исследований Венсан Турре в комментарии изданию указал, что оборона Вооруженных сил Украины постоянно слабеет, а местность становится все более благоприятной для атак ВС России.
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вс рф, украина, оценка
Спецоперация на Украине, ВС РФ, УКРАИНА, оценка
23:09 31.10.2024 (обновлено: 23:12 31.10.2024)
 
New York Times подсчитала территориальные приобретения России

NYT: только в течение октября ВС России заняли 414 кв. км территории Украины

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Территориальные приобретения Российской Федерации в 2024 году стали самыми крупными с лета 2022-го, выяснило издание The New York Times.
Как указывается в статье, в течение октября российские войска заняли около 160 квадратных миль (414 кв. км) территории, тогда как за июль - менее 100 квадратных миль.
При этом эксперт Black Bird Group Паси Паройнен заявил изданию, что день ото дня ситуация для Вооруженных сил Украины на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается.
Особым образом The New York Times отмечает августовский прорыв российскими частями обороны ВСУ и продвижение в направлении Красноармейска (в украинской топонимике - Покровск), а также авторы статьи выделили взятие Угледара и Селидова.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
"Наступаем на Киев". В ВСУ раскрыли тайный приказ Зеленского
17:10
Аналитик Французского фонда стратегических исследований Венсан Турре в комментарии изданию указал, что оборона Вооруженных сил Украины постоянно слабеет, а местность становится все более благоприятной для атак ВС России.
 
Спецоперация на УкраинеВС РФУКРАИНАоценка
 
 
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