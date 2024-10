https://1prime.ru/20241031/svo-852535561.html

New York Times подсчитала территориальные приобретения России

2024-10-31T23:09+0300

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Территориальные приобретения Российской Федерации в 2024 году стали самыми крупными с лета 2022-го, выяснило издание The New York Times.Как указывается в статье, в течение октября российские войска заняли около 160 квадратных миль (414 кв. км) территории, тогда как за июль - менее 100 квадратных миль.При этом эксперт Black Bird Group Паси Паройнен заявил изданию, что день ото дня ситуация для Вооруженных сил Украины на юго-востоке Донбасса стремительно ухудшается.Особым образом The New York Times отмечает августовский прорыв российскими частями обороны ВСУ и продвижение в направлении Красноармейска (в украинской топонимике - Покровск), а также авторы статьи выделили взятие Угледара и Селидова.Аналитик Французского фонда стратегических исследований Венсан Турре в комментарии изданию указал, что оборона Вооруженных сил Украины постоянно слабеет, а местность становится все более благоприятной для атак ВС России.

