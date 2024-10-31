https://1prime.ru/20241031/totalenergies--852522575.html
TotalEnergies заметно нарастил чистую прибыль в 2024 году
TotalEnergies заметно нарастил чистую прибыль в 2024 году - 31.10.2024, ПРАЙМ
TotalEnergies заметно нарастил чистую прибыль в 2024 году
Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трёх кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 11,802 миллиарда... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T10:30+0300
2024-10-31T10:30+0300
2024-10-31T10:30+0300
энергетика
франция
totalenergies
чистая прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/83828/11/838281198_0:215:3076:1945_1920x0_80_0_0_0d8c9c4626e95ecd0b07483d05f70982.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трёх кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 11,802 миллиарда долларов, что на 27,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 4,99 доллара с 6,57 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период сократилась на 8,9% год к году, до 162,042 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на группу, упала в годовом выражении в 2,9 раза, до 2,294 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,96 доллара после 2,73 доллара годом ранее. Квартальная выручка TotalEnergies в годовом выражении сократилась на 11,9% и составила 52,021 миллиарда долларов. Совокупный объем добычи углеводородов компанией за январь-сентябрь составил в среднем 2,437 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% ниже показателя за такой же период прошлого года. По итогам третьего квартала показатель снизился в годовом выражении на 3%, до 2,409 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В четвертом квартале компания ожидает добычу в 2,4-2,45 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.
https://1prime.ru/20240918/spg-851640336.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83828/11/838281198_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_686fb91067ec13d7050464308a264fdc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, totalenergies, чистая прибыль
Энергетика, ФРАНЦИЯ, TotalEnergies, чистая прибыль
TotalEnergies заметно нарастил чистую прибыль в 2024 году
Чистая прибыль TotalEnergies за январь-сентябрь снизилась до $11,8 миллиарда
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трёх кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 11,802 миллиарда долларов, что на 27,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 4,99 доллара с 6,57 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период сократилась на 8,9% год к году, до 162,042 миллиарда долларов.
В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на группу, упала в годовом выражении в 2,9 раза, до 2,294 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,96 доллара после 2,73 доллара годом ранее. Квартальная выручка TotalEnergies в годовом выражении сократилась на 11,9% и составила 52,021 миллиарда долларов.
Турецкая Botas заключила контракт с TotalEnergies на поставки СПГ
Совокупный объем добычи углеводородов компанией за январь-сентябрь составил в среднем 2,437 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% ниже показателя за такой же период прошлого года. По итогам третьего квартала показатель снизился в годовом выражении на 3%, до 2,409 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
В четвертом квартале компания ожидает добычу в 2,4-2,45 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.