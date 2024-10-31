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TotalEnergies заметно нарастил чистую прибыль в 2024 году

TotalEnergies заметно нарастил чистую прибыль в 2024 году - 31.10.2024, ПРАЙМ

TotalEnergies заметно нарастил чистую прибыль в 2024 году

Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трёх кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 11,802 миллиарда... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T10:30+0300

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энергетика

франция

totalenergies

чистая прибыль

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies по итогам первых трёх кварталов года получила приходящуюся на группу чистую прибыль в 11,802 миллиарда долларов, что на 27,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 4,99 доллара с 6,57 доллара годом ранее. Выручка TotalEnergies за отчетный период сократилась на 8,9% год к году, до 162,042 миллиарда долларов. В третьем квартале чистая прибыль, приходящаяся на группу, упала в годовом выражении в 2,9 раза, до 2,294 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию достигла 0,96 доллара после 2,73 доллара годом ранее. Квартальная выручка TotalEnergies в годовом выражении сократилась на 11,9% и составила 52,021 миллиарда долларов. Совокупный объем добычи углеводородов компанией за январь-сентябрь составил в среднем 2,437 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что на 2% ниже показателя за такой же период прошлого года. По итогам третьего квартала показатель снизился в годовом выражении на 3%, до 2,409 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. В четвертом квартале компания ожидает добычу в 2,4-2,45 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Французская TotalEnergies - одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.

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франция, totalenergies, чистая прибыль