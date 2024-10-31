https://1prime.ru/20241031/totalenergies--852530857.html
В TotalEnergies оценили зависшие в России дивиденды от доли в "Новатэке"
В TotalEnergies оценили зависшие в России дивиденды от доли в "Новатэке" - 31.10.2024, ПРАЙМ
В TotalEnergies оценили зависшие в России дивиденды от доли в "Новатэке"
Французская TotalEnergies оценивает сумму дивидендов от своей доли в "Новатэке" и проекте "Ямал СПГ", которую не может вывести из России, примерно в 1,5-2... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T17:13+0300
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2024-10-31T17:13+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies оценивает сумму дивидендов от своей доли в "Новатэке" и проекте "Ямал СПГ", которую не может вывести из России, примерно в 1,5-2 миллиарда долларов, заявил глава компании Патрик Пуянне в ходе телеконференции по итогам третьего квартала. "Дивиденды "Новатэка" составляли около 600 миллионов долларов в год. Большинство из них застряло на счетах "Новатэка", а не на счетах типа "С". "Новатэк" фактически хранит эти дивиденды на своем счете для нас. Это составляет всего около 1 миллиарда долларов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую сумму средств TotalEnergies не смогла получить из России из-за санкций. "Также есть часть дивидендов от "Ямал СПГ"... Это около 500 миллионов. Вероятно, к концу года дивиденды составят от 1,5 до 2 миллиардов долларов, которые находятся на других счетах", - добавил глава компании. TotalEnergies в 2022 году смогла получить часть дивидендов от проекта "Ямал СПГ". Как отмечал Пуянне в апреле, с прошлого года компания полностью перестала получать выплаты. "Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в РФ. Совладельцем компании является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании. "Ямал СПГ" - первый крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором и владельцем активов является предприятие ОАО "Ямал СПГ". Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.
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РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, TotalEnergies
В TotalEnergies оценили зависшие в России дивиденды от доли в "Новатэке"
TotalEnergies оценили зависшие в России дивиденды в 1,5-2 миллиарда долларов
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Французская TotalEnergies оценивает сумму дивидендов от своей доли в "Новатэке" и проекте "Ямал СПГ", которую не может вывести из России, примерно в 1,5-2 миллиарда долларов, заявил глава компании Патрик Пуянне в ходе телеконференции по итогам третьего квартала.
"Дивиденды "Новатэка" составляли около 600 миллионов долларов в год. Большинство из них застряло на счетах "Новатэка", а не на счетах типа "С". "Новатэк" фактически хранит эти дивиденды на своем счете для нас. Это составляет всего около 1 миллиарда долларов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую сумму средств TotalEnergies не смогла получить из России из-за санкций.
"Также есть часть дивидендов от "Ямал СПГ"... Это около 500 миллионов. Вероятно, к концу года дивиденды составят от 1,5 до 2 миллиардов долларов, которые находятся на других счетах", - добавил глава компании.
TotalEnergies заметно нарастил чистую прибыль в 2024 году
TotalEnergies в 2022 году смогла получить часть дивидендов от проекта "Ямал СПГ". Как отмечал Пуянне в апреле, с прошлого года компания полностью перестала получать выплаты.
"Новатэк" - один из крупнейших производителей природного газа в РФ. Совладельцем компании является Леонид Михельсон, точная доля владения которого не раскрывалась с 2012 года, а на тот момент составляла 24,75%. Также 9,99% в "Новатэке" принадлежит "Газпрому", бизнесмену Геннадию Тимченко - 23,5%. У "Новатэка" есть и крупный зарубежный акционер - французская Total, которая владеет 19,4% компании.
"Ямал СПГ" - первый крупнотоннажный СПГ-проект "Новатэка" на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором и владельцем активов является предприятие ОАО "Ямал СПГ". Акционеры - "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая. Общая проектная мощность завода составляет 16,5 миллиона тонн в год, но фактическая - 17,5 миллиона тонн.