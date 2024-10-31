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Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитов

Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитов - 31.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T10:07+0300

2024-10-31T10:07+0300

2024-10-31T10:21+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не получится, заявила она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике."Есть понятное искушение сейчас расширить льготное кредитование в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики. Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободный ресурс, мы это сделали в пандемию", - сказала Набиуллина."Но если свободных ресурсов - рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей - уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них и рост цен на них и на конечную продукцию", - добавила глава ЦБ.Она отметила, что такая ситуация описана в проинфляционном варианте макроэкономического прогноза Банка России, и он предполагает более высокие темпы инфляции, более высокий уровень ключевой ставки и более низкий темп роста ВВП."Мы же должны добиться, чтобы умеренные ставки были доступны всем, а не только тем, кто получает льготы. И чем меньше будет льготных кредитов, тем скорее мы к этому придем", - заверила она.

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