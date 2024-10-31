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Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитов - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитов
Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитов - 31.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T10:07+0300
2024-10-31T10:21+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не получится, заявила она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике."Есть понятное искушение сейчас расширить льготное кредитование в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики. Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободный ресурс, мы это сделали в пандемию", - сказала Набиуллина."Но если свободных ресурсов - рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей - уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них и рост цен на них и на конечную продукцию", - добавила глава ЦБ.Она отметила, что такая ситуация описана в проинфляционном варианте макроэкономического прогноза Банка России, и он предполагает более высокие темпы инфляции, более высокий уровень ключевой ставки и более низкий темп роста ВВП."Мы же должны добиться, чтобы умеренные ставки были доступны всем, а не только тем, кто получает льготы. И чем меньше будет льготных кредитов, тем скорее мы к этому придем", - заверила она.
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Банк России, РОССИЯ
10:07 31.10.2024 (обновлено: 10:21 31.10.2024)
 
Набиуллина предостерегла правительство от расширения льготных кредитов

Набиуллина: увеличить производство расширением льготных программ не получится

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предостерегла правительство РФ от расширения льготных кредитных программ: увеличить производство снижением ставок не получится, заявила она, выступая на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике.
"Есть понятное искушение сейчас расширить льготное кредитование в ответ на ужесточение денежно-кредитной политики. Мы уверены, что сейчас не получится увеличить производство путем низких кредитных ставок. Это можно сделать, только когда в экономике есть свободный ресурс, мы это сделали в пандемию", - сказала Набиуллина.
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"Но если свободных ресурсов - рабочих рук, оборудования, транспортных мощностей - уже очень мало, как сейчас, то единственным результатом выдачи дешевого финансирования будет острая конкуренция за них и рост цен на них и на конечную продукцию", - добавила глава ЦБ.
Она отметила, что такая ситуация описана в проинфляционном варианте макроэкономического прогноза Банка России, и он предполагает более высокие темпы инфляции, более высокий уровень ключевой ставки и более низкий темп роста ВВП.
"Мы же должны добиться, чтобы умеренные ставки были доступны всем, а не только тем, кто получает льготы. И чем меньше будет льготных кредитов, тем скорее мы к этому придем", - заверила она.
 
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