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В Центробанк рассказали о работе над возвратом замороженных активов
В Центробанк рассказали о работе над возвратом замороженных активов - 31.10.2024, ПРАЙМ
В Центробанк рассказали о работе над возвратом замороженных активов
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме прокомментировала перспективу возврата замороженных золотовалютных резервов РФ: эта работа ведется, | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:07+0300
2024-10-31T12:07+0300
2024-10-31T12:07+0300
банк россии
россия
замороженные российские активы
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме прокомментировала перспективу возврата замороженных золотовалютных резервов РФ: эта работа ведется, но раскрытие деталей такой работы в публичном поле невозможно, так как будет иметь крайне негативные последствия. "Я, к сожалению, вынуждена буду ответить ровно так, как я раньше отвечала. Работа ведется, но считаю, раскрытие деталей этой работы будет иметь крайне негативные последствия. Раскрытие в публичном поле этой работы невозможно", - ответила Набиуллина на вопрос депутатов, почему ЦБ не подает в суд, была ли проведена конкретная работа по возврату денег, и есть какие-то перспективы вернуть эти запасы. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на прошлой неделе назвал решение стран "Большой семерки" (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ прецедентом и заявил, что этот шаг изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы.
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россия, замороженные российские активы
Банк России, РОССИЯ, замороженные российские активы
В Центробанк рассказали о работе над возвратом замороженных активов
Набиуллина: ЦБ работает над возвратом замороженных активов
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме прокомментировала перспективу возврата замороженных золотовалютных резервов РФ: эта работа ведется, но раскрытие деталей такой работы в публичном поле невозможно, так как будет иметь крайне негативные последствия.
"Я, к сожалению, вынуждена буду ответить ровно так, как я раньше отвечала. Работа ведется, но считаю, раскрытие деталей этой работы будет иметь крайне негативные последствия. Раскрытие в публичном поле этой работы невозможно", - ответила Набиуллина на вопрос депутатов, почему ЦБ не подает в суд, была ли проведена конкретная работа по возврату денег, и есть какие-то перспективы вернуть эти запасы.
Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на прошлой неделе назвал решение стран "Большой семерки" (G7) предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ прецедентом и заявил, что этот шаг изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы.
Набиуллина объяснила необходимость жесткой ДКП