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В ВСУ из-за потерь и есть роты с мертвыми душами, сообщил пленный - 31.10.2024, ПРАЙМ
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В ВСУ из-за потерь и есть роты с мертвыми душами, сообщил пленный
В ВСУ из-за потерь и есть роты с мертвыми душами, сообщил пленный - 31.10.2024, ПРАЙМ
В ВСУ из-за потерь и есть роты с мертвыми душами, сообщил пленный
На фоне огромных потерь и коррупционных махинаций в 58-ой бригаде Вооруженных сил Украины образовались роты с мертвыми душами. Об этом агентству РИА Новости... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:04+0300
2024-10-31T13:01+0300
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ДОНЕЦК, 31 окт — ПРАЙМ. На фоне огромных потерь и коррупционных махинаций в 58-ой бригаде Вооруженных сил Украины образовались роты с мертвыми душами. Об этом агентству РИА Новости рассказал мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, а ныне военнопленный Роберт Погорелов.Отмечается, что пленник ранее служил в специализированном батальоне 58-й бригады, которая полностью состояла из мобилизованных заключенных. По его словам, рота из 120 военнослужащих "надута" искусственно. Кроме того, как он подчеркнул, офицеры зарабатывают на погибших, продолжая получать за них зарплату. похожим образом списывается и продается техника.Погорелов упомянул, что в украинские войска часто мобилизуют украинцев с ВИЧ-инфекцией или психиатрическими заболеваниями. Кроме того, часто эти люди ведут себя неадекватно, но им все же выдают оружие, они выходят в караульную службу и выполняют боевые задания.
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В ВСУ из-за потерь и коррупции есть роты с мертвыми душами, рассказал пленный
В 58-й бригаде ВСУ из-за потерь и коррупции есть роты с мертвыми душами, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов
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россия, украина, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
12:04 31.10.2024 (обновлено: 13:01 31.10.2024)
 
В ВСУ из-за потерь и есть роты с мертвыми душами, сообщил пленный

Военнопленный: в ВСУ из-за потерь и коррупции есть роты с мертвыми душами

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ДОНЕЦК, 31 окт — ПРАЙМ. На фоне огромных потерь и коррупционных махинаций в 58-ой бригаде Вооруженных сил Украины образовались роты с мертвыми душами. Об этом агентству РИА Новости рассказал мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, а ныне военнопленный Роберт Погорелов.
Отмечается, что пленник ранее служил в специализированном батальоне 58-й бригады, которая полностью состояла из мобилизованных заключенных. По его словам, рота из 120 военнослужащих "надута" искусственно.
Кроме того, как он подчеркнул, офицеры зарабатывают на погибших, продолжая получать за них зарплату. похожим образом списывается и продается техника.
Погорелов упомянул, что в украинские войска часто мобилизуют украинцев с ВИЧ-инфекцией или психиатрическими заболеваниями. Кроме того, часто эти люди ведут себя неадекватно, но им все же выдают оружие, они выходят в караульную службу и выполняют боевые задания.
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Вчера, 12:53
 
РОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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