https://1prime.ru/20241031/ukraina-852527773.html

Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение

Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение - 31.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение

Украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на польское руководство за отказ передать Киеву истребители МиГ-29. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T14:16+0300

2024-10-31T14:16+0300

2024-10-31T14:23+0300

вооружения

украина

польша

запад

военная помощь украине

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на польское руководство за отказ передать Киеву истребители МиГ-29.Как сообщил глава киевского режима, Украины очень надеюсь получить самолеты, однако Варшава отказалась то сделать под предлогом ограниченного количества этого типа вооружения. В этой связи Зеленский призвал НАТО отправить в Польшу полицейскую миссию, которая могла бы скомпенсировать нехватку МиГ-29."И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - заявил Зеленский на конгрессе местных общин в Закарпатье.Ранее польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.

https://1prime.ru/20240827/zelenskiy-851161781.html

украина

польша

запад

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украина, польша, запад, военная помощь украине