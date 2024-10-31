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Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение
Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение - 31.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение
Украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на польское руководство за отказ передать Киеву истребители МиГ-29. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T14:16+0300
2024-10-31T14:23+0300
вооружения
украина
польша
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на польское руководство за отказ передать Киеву истребители МиГ-29.Как сообщил глава киевского режима, Украины очень надеюсь получить самолеты, однако Варшава отказалась то сделать под предлогом ограниченного количества этого типа вооружения. В этой связи Зеленский призвал НАТО отправить в Польшу полицейскую миссию, которая могла бы скомпенсировать нехватку МиГ-29."И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - заявил Зеленский на конгрессе местных общин в Закарпатье.Ранее польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.
https://1prime.ru/20240827/zelenskiy-851161781.html
украина
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украина, польша, запад, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗАПАД, военная помощь Украине
14:16 31.10.2024 (обновлено: 14:23 31.10.2024)
 
Зеленский снова обиделся на Польшу из-за отказа передать Киеву вооружение

Зеленский обиделся на Польшу из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский обиделся на польское руководство за отказ передать Киеву истребители МиГ-29.
Как сообщил глава киевского режима, Украины очень надеюсь получить самолеты, однако Варшава отказалась то сделать под предлогом ограниченного количества этого типа вооружения. В этой связи Зеленский призвал НАТО отправить в Польшу полицейскую миссию, которая могла бы скомпенсировать нехватку МиГ-29.
"И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", - заявил Зеленский на конгрессе местных общин в Закарпатье.
Ранее польские власти говорили, что предоставили Киеву больше военной помощи в соотношении к ВВП, чем какая-либо другая страна. Что касается МиГ-29, то, по словам главы Минобороны Польши, Варшава сможет предоставить самолеты только тогда, когда польские ВВС будут достаточно усилены.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Зеленский обиделся на Польшу из-за ракет
27 августа, 18:24
 
ВооруженияУКРАИНАПОЛЬШАЗАПАДвоенная помощь Украине
 
 
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