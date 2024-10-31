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Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто - 31.10.2024, ПРАЙМ
Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто
Для Венгрии не имеет значения транзит российского "голубого топлива" через Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T17:09+0300
2024-10-31T17:09+0300
энергетика
россия
венгрия
газ
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МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. Для Венгрии не имеет значения транзит российского "голубого топлива" через Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.Глава МИД Венгрии уточнил, что у государства есть "Турецкий поток", который надежно обеспечивает страну газом."У меня есть хорошая новость: значения не имеет, будет ли транзитом поставляться российский газ через Украину в будущем. Несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод" Турецкий поток", обеспечение Венгрии газом уже сейчас осуществляется по нему", - сказал министр журналистам в Минске. Ранее министр говорил, что в 2024 году Россия поставила Венгрии 6,2 миллиарда кубометров природного газа по "Турецкому потоку".
https://1prime.ru/20241031/vengriya-852528605.html
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россия, венгрия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ
17:09 31.10.2024
 
Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто

Сийярто: для Венгрии не принципиален транзит газа через Украину

© CC BY 2.0 / The Official CTBTO PhotostreamМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© CC BY 2.0 / The Official CTBTO Photostream
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МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. Для Венгрии не имеет значения транзит российского "голубого топлива" через Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии уточнил, что у государства есть "Турецкий поток", который надежно обеспечивает страну газом.
"У меня есть хорошая новость: значения не имеет, будет ли транзитом поставляться российский газ через Украину в будущем. Несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод" Турецкий поток", обеспечение Венгрии газом уже сейчас осуществляется по нему", - сказал министр журналистам в Минске.
Ранее министр говорил, что в 2024 году Россия поставила Венгрии 6,2 миллиарда кубометров природного газа по "Турецкому потоку".
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
Сийярто: Венгрия получила из России рекордный объем газа через Турцию
15:10
 
ЭнергетикаРОССИЯВЕНГРИЯГаз
 
 
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