https://1prime.ru/20241031/ukraina-852530605.html

Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто

Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто - 31.10.2024, ПРАЙМ

Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто

Для Венгрии не имеет значения транзит российского "голубого топлива" через Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T17:09+0300

2024-10-31T17:09+0300

2024-10-31T17:09+0300

энергетика

россия

венгрия

газ

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МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. Для Венгрии не имеет значения транзит российского "голубого топлива" через Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.Глава МИД Венгрии уточнил, что у государства есть "Турецкий поток", который надежно обеспечивает страну газом."У меня есть хорошая новость: значения не имеет, будет ли транзитом поставляться российский газ через Украину в будущем. Несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод" Турецкий поток", обеспечение Венгрии газом уже сейчас осуществляется по нему", - сказал министр журналистам в Минске. Ранее министр говорил, что в 2024 году Россия поставила Венгрии 6,2 миллиарда кубометров природного газа по "Турецкому потоку".

https://1prime.ru/20241031/vengriya-852528605.html

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россия, венгрия, газ