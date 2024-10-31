https://1prime.ru/20241031/ukraina-852530605.html
Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто
Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто - 31.10.2024, ПРАЙМ
Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто
Для Венгрии не имеет значения транзит российского "голубого топлива" через Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T17:09+0300
2024-10-31T17:09+0300
2024-10-31T17:09+0300
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МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. Для Венгрии не имеет значения транзит российского "голубого топлива" через Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.Глава МИД Венгрии уточнил, что у государства есть "Турецкий поток", который надежно обеспечивает страну газом."У меня есть хорошая новость: значения не имеет, будет ли транзитом поставляться российский газ через Украину в будущем. Несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод" Турецкий поток", обеспечение Венгрии газом уже сейчас осуществляется по нему", - сказал министр журналистам в Минске. Ранее министр говорил, что в 2024 году Россия поставила Венгрии 6,2 миллиарда кубометров природного газа по "Турецкому потоку".
https://1prime.ru/20241031/vengriya-852528605.html
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россия, венгрия, газ
Энергетика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газ
Венгрии не принципиален транзит газа через Украину, заявил Сийярто
Сийярто: для Венгрии не принципиален транзит газа через Украину
МИНСК, 31 окт - ПРАЙМ. Для Венгрии не имеет значения транзит российского "голубого топлива" через Украину. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии уточнил, что у государства есть "Турецкий поток", который надежно обеспечивает страну газом.
"У меня есть хорошая новость: значения не имеет, будет ли транзитом поставляться российский газ через Украину в будущем. Несколько лет назад совместно с Турцией, Болгарией и Сербией мы построили трубопровод" Турецкий поток", обеспечение Венгрии газом уже сейчас осуществляется по нему", - сказал министр журналистам в Минске.
Ранее министр говорил, что в 2024 году Россия поставила Венгрии 6,2 миллиарда кубометров природного газа по "Турецкому потоку".
Сийярто: Венгрия получила из России рекордный объем газа через Турцию