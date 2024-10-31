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Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения
Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения - 31.10.2024, ПРАЙМ
Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения
Россияне в третьем квартале приобрели 11,7 тонны золотых украшений, став четвертыми в мире его покупателями, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T05:22+0300
2024-10-31T05:22+0300
экономика
ювелирные украшения
золото
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале приобрели 11,7 тонны золотых украшений, став четвертыми в мире его покупателями, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту. Россияне в июле-сентябре приобрели 11,7 тонны золотых украшений против 11,1 тонны годом ранее. В результате Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые драгоценности, обойдя ОАЭ. Лидером в третьем квартале была Индия, где население приобрело 171,6 тонны золотых украшений - это стало максимальным объемом для соответствующего периода с 2015 года. Второе место в июле-сентябре занял Китай, где спрос упал на треть - до 102,5 тонны. Это стало самым слабым уровнем продаж за третий квартал с 2010 года. Тройку лидеров замыкают США, где в годовом выражении покупки сократились до 27,9 тонны с 28,6 тонны годом ранее. Интересно, что среди тридцати крупнейших рынков золотых украшений лишь пять зафиксировали в третьем квартале рост спроса на них в годовом выражении. Так, в Индии он увеличился на 10%, в России - 5%, в Испании - 3%, а в Бразилии и Мексике - 2%.
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ювелирные украшения, золото
Экономика, ювелирные украшения, золото
05:22 31.10.2024
 
Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые украшения

Россияне в третьем квартале купили 11,7 тонны золотых украшений, став четвертыми в мире

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЮвелирные цепочки из золота
Ювелирные цепочки из золота - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россияне в третьем квартале приобрели 11,7 тонны золотых украшений, став четвертыми в мире его покупателями, следует из анализа РИА Новости данных Всемирного совета по золоту.
Россияне в июле-сентябре приобрели 11,7 тонны золотых украшений против 11,1 тонны годом ранее. В результате Россия стала четвертой в мире по спросу на золотые драгоценности, обойдя ОАЭ.
Лидером в третьем квартале была Индия, где население приобрело 171,6 тонны золотых украшений - это стало максимальным объемом для соответствующего периода с 2015 года.
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Второе место в июле-сентябре занял Китай, где спрос упал на треть - до 102,5 тонны. Это стало самым слабым уровнем продаж за третий квартал с 2010 года. Тройку лидеров замыкают США, где в годовом выражении покупки сократились до 27,9 тонны с 28,6 тонны годом ранее.
Интересно, что среди тридцати крупнейших рынков золотых украшений лишь пять зафиксировали в третьем квартале рост спроса на них в годовом выражении. Так, в Индии он увеличился на 10%, в России - 5%, в Испании - 3%, а в Бразилии и Мексике - 2%.
 
Экономикаювелирные украшениязолото
 
 
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