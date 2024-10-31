Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241031/undetsillion-852524823.html
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона - 31.10.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о наложенном в России на Google штрафе в размере 2 ундециллиона рублей, сказал, что эта | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:10+0300
2024-10-31T12:10+0300
экономика
google
штраф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о наложенном в России на Google штрафе в размере 2 ундециллиона рублей, сказал, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, это исправить сложившуюся ситуацию. "Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается", - отметил представитель Кремля."Собственно, это, на самом деле, наверное, должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что могут сделать в компании", - добавил он. Ранее РБК сообщали, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.
https://1prime.ru/20240917/youtube-851624121.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
google, штраф, дмитрий песков
Экономика, Google, штраф, Дмитрий Песков
12:10 31.10.2024
 
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона

Песков о штрафе Google в 2 ундециллиона: цифра исполнена символизма

© POOL | Перейти в медиабанкЗаседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
Заседание президиума Госсовета по вопросам развития экспорта
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о наложенном в России на Google штрафе в размере 2 ундециллиона рублей, сказал, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, это исправить сложившуюся ситуацию.
"Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается", - отметил представитель Кремля.
"Собственно, это, на самом деле, наверное, должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что могут сделать в компании", - добавил он.
YouTube - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях интернет-провайдеров
17 сентября, 15:48
Ранее РБК сообщали, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.
 
ЭкономикаGoogleштрафДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала