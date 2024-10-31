https://1prime.ru/20241031/undetsillion-852524823.html
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона - 31.10.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о наложенном в России на Google штрафе в размере 2 ундециллиона рублей, сказал, что эта | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T12:10+0300
2024-10-31T12:10+0300
2024-10-31T12:10+0300
экономика
google
штраф
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о наложенном в России на Google штрафе в размере 2 ундециллиона рублей, сказал, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, это исправить сложившуюся ситуацию. "Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается", - отметил представитель Кремля."Собственно, это, на самом деле, наверное, должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что могут сделать в компании", - добавил он. Ранее РБК сообщали, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.
https://1prime.ru/20240917/youtube-851624121.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_0473ec44ef8a488834e4f5985c43d5a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, штраф, дмитрий песков
Экономика, Google, штраф, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона
Песков о штрафе Google в 2 ундециллиона: цифра исполнена символизма
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о наложенном в России на Google штрафе в размере 2 ундециллиона рублей, сказал, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, это исправить сложившуюся ситуацию.
"Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается", - отметил представитель Кремля.
"Собственно, это, на самом деле, наверное, должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что могут сделать в компании", - добавил он.
В ГД назвали причины разной скорости YouTube в сетях интернет-провайдеров
Ранее РБК сообщали, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.