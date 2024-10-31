https://1prime.ru/20241031/undetsillion-852524823.html

Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона

Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона - 31.10.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал штраф Google в 2 ундециллиона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о наложенном в России на Google штрафе в размере 2 ундециллиона рублей, сказал, что эта | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:10+0300

2024-10-31T12:10+0300

2024-10-31T12:10+0300

экономика

google

штраф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851800067_0:195:2949:1853_1920x0_80_0_0_eb54dcb0137bbc0bb95e5e7092c3d462.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о наложенном в России на Google штрафе в размере 2 ундециллиона рублей, сказал, что эта цифра исполнена символизма и лучшее, что может сделать компания, это исправить сложившуюся ситуацию. "Она конкретно сформулированная сумма, я, собственно, даже не могу это число произнести, но скорее она исполнена символизмом. Собственно, эти требования, они как раз просто демонстрируют суть претензии наших каналов к Google. Google не должна ограничивать действия наших вещателей у себя, а Google этим занимается", - отметил представитель Кремля."Собственно, это, на самом деле, наверное, должно стать поводом для руководства Google обратить внимание на это и исправить ситуацию. Это наилучшее, что могут сделать в компании", - добавил он. Ранее РБК сообщали, что общая сумма требований 17 российских телеканалов к Google из-за блокировки их аккаунтов на YouTube уже возросла до 2 ундециллионов рублей (единица с 36 нулями), суд обязал компанию восстановить доступ, и пока она это не сделает, неустойка ежедневно растет.

https://1prime.ru/20240917/youtube-851624121.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

google, штраф, дмитрий песков