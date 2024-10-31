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Вассал США. Названы причины несамостоятельности Европы

Вассал США. Названы причины несамостоятельности Европы - 31.10.2024, ПРАЙМ

Вассал США. Названы причины несамостоятельности Европы

Многие страны, включая Египет и Турцию, стремятся к БРИКС — это связано с многополярным миром и их национальными интересами, отмечает в беседе с... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T12:00+0300

2024-10-31T12:00+0300

2024-10-31T12:00+0300

европа

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многополярный мир

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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Многие страны, включая Египет и Турцию, стремятся к БРИКС — это связано с многополярным миром и их национальными интересами, отмечает в беседе с французскимизданиее Atlantico политолог Александр дель Валль.Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что Европа плохо обращается с партнерами, что толкает их к России. Дель Валль утверждает, что это ошибочное мнение, так как Турция и Египет имеют тесные связи с ЕС.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак подчеркивает эксперт, Турция и Египет заинтересованы в России из-за многополярного мира. Они не настроены против Европы, а их действия отвечают их национальным интересам.Политолог напомнил мнение американского политолога Джорджа Фридмана и государственного деятеля Генри Киссинджера, согласно которому Европа не является крупным геополитическим игроком. США признают отдельных европейских игроков, а не ЕС в целом.В этих условиях, по мнению эксперта, Европа может работать над автономией, оставаясь союзником США. Президент Франции Шарль де Голль хотел, чтобы Европа больше инвестировала в оборону и проявляла самостоятельность. Но Европа не может взять на себя обязательства из-за внутреннего и внешнего давления. В ней сильное разделение между странами, что препятствует автономии.Причины американизации элит носят структурный характер. Это, прежде всего, необходимость в НАТО для европейской обороны. Ситуативные причины — компромиссы и личные интересы.Говоря о влиянии выборов в США на Европу, политолог отметил, что переизбрание Дональда Трампа может быть выгодно для нее. Ранее Трамп предложил вывести США из НАТО, что может стимулировать создание общеевропейской обороны. Но вероятность реализации сценария крайне мала.Говоря о многополярном мире, эксперт отметил, что он не подчиняется логике блоков, это мир национальных государств. В нем государства объединяются как нации, а не как регионы. А Европа, будучи вассалом США, не способна быть самостоятельным актором в многополярном мире.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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европа, ес, сша, многополярный мир