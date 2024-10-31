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Сийярто: Венгрия получила из России рекордный объем газа через Турцию

Сийярто: Венгрия получила из России рекордный объем газа через Турцию - 31.10.2024, ПРАЙМ

Сийярто: Венгрия получила из России рекордный объем газа через Турцию

Надежное сотрудничество России с Венгрией обеспечивает второй безопасность энергоснабжения, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T15:10+0300

2024-10-31T15:10+0300

2024-10-31T15:30+0300

энергетика

россия

венгрия

газ

"турецкий поток"

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БУДАПЕШТ, 31 окт - ПРАЙМ. Надежное сотрудничество России с Венгрией обеспечивает второй безопасность энергоснабжения, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.Глава МИД Венгрии рассказал, что в текущем году по южному маршруту через "Турецкий поток" поступило рекордное количество газа. По его словам, то самое большое количество "голубого топлива" за прошедшее время."Безопасность энергоснабжения и конкурентоспособность Венгрии по-прежнему гарантированы благодаря разумному сотрудничеству с Россией", - написал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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венгрия

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россия, венгрия, газ, "турецкий поток"