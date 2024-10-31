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ЕС вновь начал сокращать экспорт виски в Россию - 31.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕС вновь начал сокращать экспорт виски в Россию
ЕС вновь начал сокращать экспорт виски в Россию - 31.10.2024, ПРАЙМ
ЕС вновь начал сокращать экспорт виски в Россию
Евросоюз после положительной динамики поставок виски на протяжении мая, июня и июля в августе вновь начал сокращать свой экспорт в Россию, отгрузив на 21%... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T06:16+0300
2024-10-31T06:16+0300
экономика
виски
ес
россия
алкоголь
торговля
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Евросоюз после положительной динамики поставок виски на протяжении мая, июня и июля в августе вновь начал сокращать свой экспорт в Россию, отгрузив на 21% меньше, чем в середине лета, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. До этого, начиная с мая, ЕС стабильно наращивал поставки, и в июле они как раз достигали своего максимального уровня за текущий год - 23,7 тысячи тонн. Августовские же объемы просели на 21% - до 18,7 тысячи тонн, а в денежном выражении - на 11%, до 20,6 миллиона евро. Всего в последний месяц лета поставки виски за рубеж из Евросоюза составили 141,9 тысячи тонн, по сравнению с июлем показав просадку на 9%. Сильнее всего импорт, практически в ноль, сократили совсем небольшие торговые партнеры ЕС вроде Руанды и Пакистана. А среди более крупных покупателей отличились, в частности, Япония (сокращение объемов на 58%) и Индия (на 57%). Россия по объемам импорта занимает второе место среди крупнейших покупателей этого напитка, уступая только США и то ненамного - Штаты в августе закупили 24 тысячи тонн виски у ЕС. На третьем месте - Великобритания (16,4 тысячи тонн), а сразу следом - Украина (8 тысяч тонн).
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виски, ес, россия, алкоголь, торговля
Экономика, виски, ЕС, РОССИЯ, алкоголь, торговля
06:16 31.10.2024
 
ЕС вновь начал сокращать экспорт виски в Россию

Евросоюз в августе вновь начал сокращать экспорт виски в Россию

© fotolia.com / Africa Studio%Виски
%Виски - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Евросоюз после положительной динамики поставок виски на протяжении мая, июня и июля в августе вновь начал сокращать свой экспорт в Россию, отгрузив на 21% меньше, чем в середине лета, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
До этого, начиная с мая, ЕС стабильно наращивал поставки, и в июле они как раз достигали своего максимального уровня за текущий год - 23,7 тысячи тонн. Августовские же объемы просели на 21% - до 18,7 тысячи тонн, а в денежном выражении - на 11%, до 20,6 миллиона евро.
Всего в последний месяц лета поставки виски за рубеж из Евросоюза составили 141,9 тысячи тонн, по сравнению с июлем показав просадку на 9%. Сильнее всего импорт, практически в ноль, сократили совсем небольшие торговые партнеры ЕС вроде Руанды и Пакистана. А среди более крупных покупателей отличились, в частности, Япония (сокращение объемов на 58%) и Индия (на 57%).
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Россия по объемам импорта занимает второе место среди крупнейших покупателей этого напитка, уступая только США и то ненамного - Штаты в августе закупили 24 тысячи тонн виски у ЕС. На третьем месте - Великобритания (16,4 тысячи тонн), а сразу следом - Украина (8 тысяч тонн).
 
ЭкономикавискиЕСРОССИЯалкогольторговля
 
 
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