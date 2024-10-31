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В Черкесске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек - 31.10.2024, ПРАЙМ
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В Черкесске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек
В Черкесске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек - 31.10.2024, ПРАЙМ
В Черкесске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек
В результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске погиб человек, на четвертом и пятом этажах строения имеются разрушения,... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T07:38+0300
2024-10-31T07:38+0300
происшествия
взрыв газа в многоквартирном доме
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске погиб человек, на четвертом и пятом этажах строения имеются разрушения, сообщает ГУ МЧС России по региону. "Спасатели МЧС России ликвидируют последствия происшествия в КЧР. В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале регионального управления ведомства.По предварительной информации, есть разрушения на четвертом и пятом этаже дома, погиб один человек.Из дома пожарно-спасательные подразделения эвакуировали около 50 человек. К ликвидации последствий ЧП привлечены 67 человек и 22 единицы техники.
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взрыв газа в многоквартирном доме
Происшествия, взрыв газа в многоквартирном доме
07:38 31.10.2024
 
В Черкесске из-за взрыва газа в многоквартирном доме погиб человек

В Черкесске в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме погиб человек

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В результате взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в Черкесске погиб человек, на четвертом и пятом этажах строения имеются разрушения, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"Спасатели МЧС России ликвидируют последствия происшествия в КЧР. В городе Черкесске по улице Лободина в многоквартирном жилом доме произошла вспышка паров газовоздушной смеси", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале регионального управления ведомства.
По предварительной информации, есть разрушения на четвертом и пятом этаже дома, погиб один человек.
Из дома пожарно-спасательные подразделения эвакуировали около 50 человек. К ликвидации последствий ЧП привлечены 67 человек и 22 единицы техники.
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