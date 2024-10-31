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В Минсельхоз заявили о стабилизации цен на куриные яйца - 31.10.2024, ПРАЙМ
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В Минсельхоз заявили о стабилизации цен на куриные яйца
В Минсельхоз заявили о стабилизации цен на куриные яйца - 31.10.2024, ПРАЙМ
В Минсельхоз заявили о стабилизации цен на куриные яйца
Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T16:54+0300
2024-10-31T16:55+0300
россия
минсельхоз
яйца
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. "В настоящее время цены на куриные яйца стабильны, предложение в полной мере удовлетворяет спрос. По данным на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 19,2% и 24,8% соответственно - их стоимость в среднем составляет 76,4 и 62,5 рублей за десяток. По данным Росстата, в сентябре было произведено порядка 3,2 миллиарда штук яиц, что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, что будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации", - говорится в сообщении. Уточняется, что по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 80% всех яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, что также способствует стабильности ценообразования. Согласно данным Росстата, в период с 22 по 28 октября 2024 цены на куриные яйца выросли на 0,6%. Раннее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном повышении цен на куриные яйца из-за роста расходов производителей.
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россия, минсельхоз, яйца
РОССИЯ, Минсельхоз, яйца
16:54 31.10.2024 (обновлено: 16:55 31.10.2024)
 
В Минсельхоз заявили о стабилизации цен на куриные яйца

Минсельхоз: цены на куриные яйца в России стабильны

© Фото : Unsplash/Nick FewingsКуриные яйца
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.
"В настоящее время цены на куриные яйца стабильны, предложение в полной мере удовлетворяет спрос. По данным на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 19,2% и 24,8% соответственно - их стоимость в среднем составляет 76,4 и 62,5 рублей за десяток. По данным Росстата, в сентябре было произведено порядка 3,2 миллиарда штук яиц, что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, что будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 80% всех яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, что также способствует стабильности ценообразования.
Согласно данным Росстата, в период с 22 по 28 октября 2024 цены на куриные яйца выросли на 0,6%.
Раннее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном повышении цен на куриные яйца из-за роста расходов производителей.
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