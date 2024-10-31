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В Минсельхоз заявили о стабилизации цен на куриные яйца

В Минсельхоз заявили о стабилизации цен на куриные яйца - 31.10.2024, ПРАЙМ

В Минсельхоз заявили о стабилизации цен на куриные яйца

Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T16:54+0300

2024-10-31T16:54+0300

2024-10-31T16:55+0300

россия

минсельхоз

яйца

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Цены на куриные яйца в России стабильны, а производство продукции в сентябре выросло на 2,4% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России. "В настоящее время цены на куриные яйца стабильны, предложение в полной мере удовлетворяет спрос. По данным на 30 октября, отпускные цены на яйца первой и второй категорий с начала года снизились на 19,2% и 24,8% соответственно - их стоимость в среднем составляет 76,4 и 62,5 рублей за десяток. По данным Росстата, в сентябре было произведено порядка 3,2 миллиарда штук яиц, что на 2,4% больше аналогичного периода прошлого года. Текущая динамика указывает на дальнейшее увеличение производства этой продукции, что будет способствовать сохранению стабильной ценовой ситуации", - говорится в сообщении. Уточняется, что по информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), 80% всех яиц поступает в торговые сети по долгосрочным договорам, что также способствует стабильности ценообразования. Согласно данным Росстата, в период с 22 по 28 октября 2024 цены на куриные яйца выросли на 0,6%. Раннее ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили о возможном повышении цен на куриные яйца из-за роста расходов производителей.

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россия, минсельхоз, яйца