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Юань открыл последний торговый день октября снижением
Юань открыл последний торговый день октября снижением - 31.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл последний торговый день октября снижением
Курс китайской валюты в начале последней торговой сессии месяца после нейтрального открытия торгов перешел к незначительному снижению, до 13,59 рубля, следует... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T10:41+0300
2024-10-31T10:41+0300
2024-10-31T10:41+0300
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале последней торговой сессии месяца после нейтрального открытия торгов перешел к незначительному снижению, до 13,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1 копейку, до 13,59 рубля.
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россия, курсы валют, юань, биржа
РОССИЯ, курсы валют, юань, биржа
Юань открыл последний торговый день октября снижением
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже перешел к снижению
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале последней торговой сессии месяца после нейтрального открытия торгов перешел к незначительному снижению, до 13,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1 копейку, до 13,59 рубля.