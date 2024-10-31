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Юань открыл последний торговый день октября снижением

Юань открыл последний торговый день октября снижением - 31.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл последний торговый день октября снижением

Курс китайской валюты в начале последней торговой сессии месяца после нейтрального открытия торгов перешел к незначительному снижению, до 13,59 рубля, следует... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T10:41+0300

2024-10-31T10:41+0300

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале последней торговой сессии месяца после нейтрального открытия торгов перешел к незначительному снижению, до 13,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 1 копейку, до 13,59 рубля.

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россия, курсы валют, юань, биржа