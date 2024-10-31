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В Госдуме заявили, что Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки"

В Госдуме заявили, что Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки" - 31.10.2024, ПРАЙМ

В Госдуме заявили, что Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки"

Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался, когда надеялся получить от Вашингтона дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк", заявил депутат Госдумы от... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T09:26+0300

2024-10-31T09:26+0300

2024-10-31T09:33+0300

вооружения

россия

украина

запад

военная помощь украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался, когда надеялся получить от Вашингтона дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк", заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Как подчеркнул парламентарий, надежды Зеленского тщетны, так как США никому не давали и не дадут подобное вооружение. По словам депутата, это объясняется их "жадностью т прагматизмом". "К тому же НАТО не в восторге от российских предупреждений касаемо дальнобойных ракет", - сообщил Белик в беседе с агентством РИА Новости. Кроме того, депутат упомянул, что западные союзники Украины, вероятно, находятся в ступоре от аппетитов Зеленского. Он добавил, что украинский лидер показывает небывалые усердия по "выколачиванию" своей поддержки."Скоро такими темпами не то что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется", - резюмировал Белик. Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой так называемый "план победы", в котором содержатся просьбы о приглашении Украины в Североатлантический альянс, а также о предоставлении ей дальнобойных ракет "Томагавк".

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россия, украина, запад, военная помощь украине