Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме заявили, что Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки" - 31.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241031/zelenskiy-852520634.html
В Госдуме заявили, что Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки"
В Госдуме заявили, что Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки" - 31.10.2024, ПРАЙМ
В Госдуме заявили, что Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки"
Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался, когда надеялся получить от Вашингтона дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк", заявил депутат Госдумы от... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T09:26+0300
2024-10-31T09:33+0300
вооружения
россия
украина
запад
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался, когда надеялся получить от Вашингтона дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк", заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.Как подчеркнул парламентарий, надежды Зеленского тщетны, так как США никому не давали и не дадут подобное вооружение. По словам депутата, это объясняется их "жадностью т прагматизмом". "К тому же НАТО не в восторге от российских предупреждений касаемо дальнобойных ракет", - сообщил Белик в беседе с агентством РИА Новости. Кроме того, депутат упомянул, что западные союзники Украины, вероятно, находятся в ступоре от аппетитов Зеленского. Он добавил, что украинский лидер показывает небывалые усердия по "выколачиванию" своей поддержки."Скоро такими темпами не то что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется", - резюмировал Белик. Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой так называемый "план победы", в котором содержатся просьбы о приглашении Украины в Североатлантический альянс, а также о предоставлении ей дальнобойных ракет "Томагавк".
https://1prime.ru/20241030/ukraina-852511152.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, запад, военная помощь украине
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине
09:26 31.10.2024 (обновлено: 09:33 31.10.2024)
 
В Госдуме заявили, что Зеленский просчитался с планами получить "Томагавки"

Депутат Белик: Зеленский просчитался с планами получить от США ракеты "Томагавк"

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский просчитался, когда надеялся получить от Вашингтона дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк", заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Как подчеркнул парламентарий, надежды Зеленского тщетны, так как США никому не давали и не дадут подобное вооружение. По словам депутата, это объясняется их "жадностью т прагматизмом".
"К тому же НАТО не в восторге от российских предупреждений касаемо дальнобойных ракет", - сообщил Белик в беседе с агентством РИА Новости.
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
"Удар в спину". На Западе рассказали, как США подставили Зеленского
Вчера, 16:35
Кроме того, депутат упомянул, что западные союзники Украины, вероятно, находятся в ступоре от аппетитов Зеленского. Он добавил, что украинский лидер показывает небывалые усердия по "выколачиванию" своей поддержки.
"Скоро такими темпами не то что Украину поддерживать, себя любимых ущемлять придется", - резюмировал Белик.
Ранее Владимир Зеленский представил в Верховной Раде свой так называемый "план победы", в котором содержатся просьбы о приглашении Украины в Североатлантический альянс, а также о предоставлении ей дальнобойных ракет "Томагавк".
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАЗАПАДвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала