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Получателей льгот на квартплату ждут изменения с 1 ноября

Получателей льгот на квартплату ждут изменения с 1 ноября - 31.10.2024, ПРАЙМ

Получателей льгот на квартплату ждут изменения с 1 ноября

В ноябре вступит в силу новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Как теперь будут проверять претендента на получение льгот, рассказала... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T02:02+0300

2024-10-31T02:02+0300

2024-10-31T02:02+0300

экономика

тарифы жкх

долги по жкх

оплата жкх

эксклюзив

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. В ноябре вступит в силу новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Как теперь будут проверять претендента на получение льгот, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.Рост платежей за услуги ЖКХ иногда становится слишком большим бременем в расходах отдельных семей или одиноких людей. По словам эксперта, государство предусмотрело механизмы, позволяющие снизить задолженность по оплате услуг, которая в последние годы существенно растет.Новые правила компенсации услуг ЖКХ позволят повысить доступность этой меры. Они предполагают уведомление граждан о появившейся возможности получения льготы в связи с превышением расходов по оплате сверх установленного регионами порога.Эксперт напомнила, что существовавшая до этого система предоставления компенсации предполагала отказ при наличии задолженности, даже если она была погашена. Теперь же при погашенной задолженности претендовать на компенсацию можно.Сведения о долгах находятся в государственной информационной системе, оттуда органы исполнительной власти, предоставляющие компенсационные выплаты, будут брать данные, заключила Казанцева.

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тарифы жкх, долги по жкх, оплата жкх, эксклюзив