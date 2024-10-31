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Цены на золото пошли вниз

Цены на золото пошли вниз - 31.10.2024, ПРАЙМ

Цены на золото пошли вниз

Стоимость золота снижается на 2% в четверг вечером после пяти подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T18:28+0300

2024-10-31T18:28+0300

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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается на 2% в четверг вечером после пяти подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 55,4 доллара, или на 1,97%, - до 2 745,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 3,94% - до 32,733 доллара за унцию. За последние пять торговых дней золото подорожало на 2,6%. Октябрь драгоценный металл также готовится завершить в плюсе, с начала месяца его стоимость выросла на 3,3%. В пятницу ожидается публикация статистики по безработице в США. Аналитики прогнозируют, что показатель в октябре остался на уровне сентября в 4,1%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 115 тысяч после роста на 254 тысячи. Данные по рынку труда могут оказать большое влияние на ожидания действий Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, отражается на динамике стоимости золота. По данным CME Group, 95% ожидают снижение учетной ставки регулятора до 4,5-4,75% с 4,75-5%, в то время как остальные 5% прогнозируют ее сохранение.

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