https://1prime.ru/20241101/aktsii-852549898.html

Российский рынок акций повысился в основную сессию

Российский рынок акций повысился в основную сессию - 01.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций повысился в основную сессию

Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T19:12+0300

2024-11-01T19:12+0300

2024-11-01T19:13+0300

экономика

российский рынок акций

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,57%, до 2574,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – снизился на 0,15%, до 869,07 пункта, долларовый РТС – поднялся на 0,14%, до 832,40 пункта.

https://1prime.ru/20241031/aktsii-852532730.html

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российский рынок акций