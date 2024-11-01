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Российский рынок акций повысился в основную сессию
Российский рынок акций повысился в основную сессию - 01.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился в основную сессию
Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T19:12+0300
2024-11-01T19:12+0300
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экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,57%, до 2574,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – снизился на 0,15%, до 869,07 пункта, долларовый РТС – поднялся на 0,14%, до 832,40 пункта.
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российский рынок акций
Экономика, российский рынок акций
Российский рынок акций повысился в основную сессию
Мосбиржа: российский рынок акций повысился в основную сессию на 0,57%
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 0,57%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,57%, до 2574,71 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – снизился на 0,15%, до 869,07 пункта, долларовый РТС – поднялся на 0,14%, до 832,40 пункта.
Российский рынок акций снова в минусе