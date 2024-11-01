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Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам - 01.11.2024, ПРАЙМ

Доллар дорожает к мировым валютам

Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T17:43+0300

2024-11-01T17:43+0300

2024-11-01T17:44+0300

экономика

доллар

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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,0857 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0883 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 152,82 иены с уровня предыдущего закрытия в 152,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 104,06 пункта. Безработица в США в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч. Также в пятницу Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее. На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы 7 ноября. По данным CME Group, рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%.

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