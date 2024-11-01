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Доллар дорожает к мировым валютам - 01.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241101/dollar-852548954.html
Доллар дорожает к мировым валютам
Доллар дорожает к мировым валютам - 01.11.2024, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам
Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 01.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-01T17:43+0300
2024-11-01T17:44+0300
экономика
доллар
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,0857 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0883 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 152,82 иены с уровня предыдущего закрытия в 152,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 104,06 пункта. Безработица в США в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч. Также в пятницу Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее. На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы 7 ноября. По данным CME Group, рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%.
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Экономика, доллар
17:43 01.11.2024 (обновлено: 17:44 01.11.2024)
 
Доллар дорожает к мировым валютам

Доллар дорожает к мировым валютам после выхода данных по США

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКурсы валют
Курсы валют - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к мировым валютам в пятницу вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару снижался до 1,0857 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0883 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 152,82 иены с уровня предыдущего закрытия в 152,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 104,06 пункта.
Безработица в США в октябре ожидаемо осталась на уровне сентября в 4,1%, в то время как число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 12 тысяч при прогнозе роста на 113 тысяч.
Также в пятницу Институт управления поставками опубликовал данные, согласно которым индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно снизился - до минимальных с июля прошлого года 46,5% с 47,2% месяцем ранее.
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2024
В США поняли, что доллар ждут испытания, которых никто не ждал
Вчера, 16:51
На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы 7 ноября. По данным CME Group, рынки закладывают понижение учетной ставки регулятора на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75%.
 
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