https://1prime.ru/20241101/ekonomika-852532053.html

"Что он устроит?": Европа в ужасе ждет прихода Трампа

"Что он устроит?": Европа в ужасе ждет прихода Трампа - 01.11.2024, ПРАЙМ

"Что он устроит?": Европа в ужасе ждет прихода Трампа

Трамп вновь обещает усилить давление на союзников, используя свой проверенный инструмент – торговые пошлины. Европа готовится вводить ответные тарифы, но как... | 01.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-01T04:04+0300

2024-11-01T04:04+0300

2024-11-01T04:04+0300

статья

деиндустриализация

дональд трамп

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg

МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ, Елена Савельева. Трамп вновь обещает усилить давление на союзников, используя свой проверенный инструмент – торговые пошлины. Европа готовится вводить ответные тарифы, но как отмечают наблюдатели, шансов одержать победу в этом противостоянии у нее немного. Экономика Старого Света ослаблена энергокризисом и сталкивается с деиндустриализацией. США же, пытаясь выдержать жесткую конкуренцию со стороны Китая, сделают все, чтобы не сдать позиции. Разменной монетой, в этой борьбе, судя по всему будет Европа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Потеряем миллиарды"Дональд Трамп еще не вернулся в Белый дом, но уже наметил план действий по защите американских экономических интересов. Первым делом он грозит снова ввести пошлины на все товары из ЕС – как минимум в размере 10%, а на какие-то и все 20%. По сути, речь об очередной торговой войне.Как пишет Financial Times, Трамп намерен продвигать внешнюю политику "Америка прежде всего". Она подразумевает, в том числе, усиление торгового давления на союзников и оппонентов, США нужен торговый профицит.В Европе уже пытаются оценить грядущие потери. Так, согласно исследованию Института экономики Германии (IW), немецкая экономика может лишиться десятков миллиардов евро за следующие четыре года в том случае, если главой Белого дома США снова станет Дональд Трамп.Как предполагают эксперты института, повышение импортных пошлин на 10 процентов приведет к потерям для Германии в 127 миллиардов евро, а на 20 процентов - в 180 миллиардов евро.Таким образом, ВВП Германии будет на 1,5 процента ниже в конце срока полномочий республиканци, отмечается в исследовании.Настроены решительноКак отмечают наблюдатели, жесткие заявления Трампа вполне можно было бы расценить как предваборный популизм. Чего стоят одни только его обещания резко сократить неподъемный госдолг США. Однако, в вопросе торгового протекционизма Трамп явно настроен решительно: конкуренция Америки с Китаем за мировые рынки сильно обострилась. А потому этим давление на союзников будет возрастать."За последние 20 лет США серьезно уступили позиции Китаю. Так, доля США в глобальных цепочках создания стоимости за данный период снизилась с 20% до 7-10% в зависимости от сектора экономики, а у Китая, наоборот, выросла с 5 до 23%, например, в промышленном секторе. Вместе с тем, у Германии эта доля практически не менялась, оставаясь в пределах 8-9% все последние 20 лет. Таким образом, для США является необходимым условием нарастить свою долю в глобальных цепочках довольно быстро, что невозможно сделать за счет поступательных инвестиций, но возможно с привлечением бизнеса своих союзников", - указывает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова.Для американской экономики ключевая задача все та же: достижение технологического доминирования по отношению к другим ведущим экономикам, в первую очередь к Китаю, добавляет экономист.Феномен деиндустриализацииВ Европе потихоньку готовятся к ответным мерам. Так, по данным Reuters, Еврокомиссия начала разработку законопроекта, который обложит некоторые американские товары 50% пошлинами.Однако запаса прочности невелик. Старый Свет до сих пор не оправился от последствий энергетического кризиса. Производство в энергоемких отраслях ЕС упало на 10-15%. Крупнейшие экономики континента переживают промышленный спад. Химическая и автомобильная индустрии оказались на грани выживания. Фактически, Европа сталкивается с феноменом деиндустриализации.По данным Евростата, с июля 2023 года по июль 2024-го выпуск промышленной продукции сократился на 2,2% в еврозоне и на 1,7 — в ЕС. Хуже всего в Венгрии (минус 6,4%), Германии (5,5), Италии (3,3) и Франции (2,3). В Германии — крупнейшей экономике еврозоны дела идут плохо с 2017 года, а в последние пару лет спад ускорился. Как отмечает Bloomberg, страна рискует лишиться статуса "промышленной сверхдержавы".Цены на энергоносители в ЕС в среднем почти в два раза выше, чем в США. Вдобавок, делая ставку на СПГ, Евросоюзу приходится нести дополнительные расходы по оплате транспортировки газа от мест добычи до СПГ-заводов, сжижению, перевозке газовозами до европейских портов и регазификации. Эти расходы ложатся тяжелым грузом на домохозяйства и промышленные предприятия. В результате уже сейчас многие производства переезжают из Европы в США, где есть субсидии для бизнеса и доступные энергоносители – собственный СПГ."Это дает Трампу дополнительный рычаг давления на Европу. Европейская экономика, особенно экономика Германии, которая уже испытывает трудности, может столкнуться с еще большими проблемами из-за ухудшения торговых отношений. А также и Испания, и Италия, и Франция, и другие страны. В первую очередь страдают крупные промышленные предприятия, наиболее зависимые от внешней торговли, в то время как малый и средний бизнес испытывает косвенное давление", - отмечает Борис Пивовар, старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий ИОМ РАНХиГС.Разрыв увеличиваетсяВ такой ситуации одержать победу в противостоянии с США – для ЕС практически непосильная задача.Как следует из октябрьского докладаМеждународного валютного фонда (МВФ), падение производительности затронуло все отрасли европейской экономики."Падение производительности в Европе охватывает все секторы — технологические и нетехнологические — из-за низких темпов открытия новых компаний и медленного роста фирм и распространяется на весь регион", — отмечают эксперты МВФ.Как указывает МВФ, средние темпы роста в Европе снизились на 0,6 процентных пункта по сравнению с двумя десятилетиями до 2019 года. К концу десятилетия разрыв между экономиками Европы и США будет только увеличиваться. В Европе, по оценкам организации, старение рабочей силы и снижение производительности труда приведут к замедлению роста ВВП континента до 1,45% в год к 2029 году. В США же ожидается рост в 2,29%.

https://1prime.ru/20241029/bezhenki-852487145.html

https://1prime.ru/20241031/dollar-852505769.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

деиндустриализация, дональд трамп, европа