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В Европе продолжает дешеветь газ
В Европе продолжает дешеветь газ - 01.11.2024, ПРАЙМ
В Европе продолжает дешеветь газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились на 4% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 01.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились на 4% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 431,7 доллара (-5,3%) за тысячу кубометров, что стало ценовым минимумом пятницы. Ценовой максимум составил 452 доллара (-0,9%). Последние фьючерсы торговались по 436,8 доллара (-4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 456 долларов за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года.
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европа, газ, цены
Экономика, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе продолжает дешеветь газ
ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились на 4% - до $437 за тыс кубометров
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы опустились на 4% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 431,7 доллара (-5,3%) за тысячу кубометров, что стало ценовым минимумом пятницы. Ценовой максимум составил 452 доллара (-0,9%). Последние фьючерсы торговались по 436,8 доллара (-4,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 456 долларов за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
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При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за 3 года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 25 октября поднималась выше 485 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года.